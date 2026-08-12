Guırassy, Watkins, Endrick, Pavlidis, Sörloth derken Fenerbahçe’nin yeni santrforu Romelu Lukaku oldu. Diğer adaylar için yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedemeyen sarı-lacivertliler 33 yaşındaki Belçikalı yıldızın işini bitirdi. Aslında Lukaku ile geçtiğimiz hafta anlaşma sağlanmış, Napoli ile de görüşmeler başlamıştı. Transferin resmiyete kavuşması için Başkan Aziz Yıldırım’ın onayı bekleniyordu.

DETAYLI SAĞLIK KONTROLÜ

Yıldırım’ın talimatıyla harekete geçen kurmaylar, İtalyan ekibiyle 6 milyon Euro artı bonuslar karşılığında el sıkıştı. 10 milyon Euro maaş alacak tecrübeli golcüyle 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak. 1.91’lik Lukaku’nun son sağlık durumu ile ilgili Belçika Milli Takımı’nın doktorlarından raporlar istendi, ön inceleme yapıldı. En kısa sürede İstanbul’a gelmesi beklenen yıldız futbolcu yeniden detaylı bir kontrolden geçirilecek. Napoli’ye bonus ödemesi de oynayacağı maç sayısına göre şekillenecek.