Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda Lyon ile oynayacağı maçlar öncesinde transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, Romelu Lukaku ile anlaşarak santrfor eksiğini gidermesinin ardından yeni bir pozisyon için harekete geçti.

SOL KANAT İÇİN ROTA BELLİ

TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, sol kanat transferi için resmen harekete geçti. Kulübün bu bölgeye düşündüğü isimlerin başında 23 yaş altı futbolcular bulunuyor.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Napoli ile Romelu Lukaku arasında anlaşmaya vardığı ve kısa süre içinde Belçikalı golcüyü kadrosuna kattığı resmi olarak açıklanmasının bekleniyor.