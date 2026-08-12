Galatasaray'ın transfer çalışmalarına hız verdiği ve bu kapsamda Folarin Balogun'un adı geçtiği iddia edildi. Sarı-kırmızılı ekibin, Monaco forması giyen Amerikalı forvetin şartlarını sorduğu öğrenildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Galatasaray'ın Folarin Balogun için transfer görüşmelerinde bulunan kulüpler arasında yer aldığı belirtildi. Bu süreçte, Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin de oyuncunun transfer şartlarıyla ilgili bilgi aldığı aktarıldı.

Balogun ile adı geçen Tottenham konusunda ise şu aşamada somut veya ileri düzey bir gelişme bulunmadığı ifade edildi.