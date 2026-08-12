Galatasaray, Milan'ın Rafael Leao için 50 milyon euro bonservis talebinde ısrar etmesi nedeniyle transfer stratejisini güncelledi. Sarı kırmızılılar, Portekizli yıldızın transferini rafa kaldırarak rotasını Gabriel Martinelli'ye çevirdi.

Sky Sports Almanya'nın haberine göre Galatasaray, Arsenal'da son sezonuna giren Brezilyalı yıldız için daha önce yaptığı 40 milyon euroluk bonservis teklifini arttırdı. Takım, Martinelli için 45 milyon euroluk yeni teklifini İngiliz ekibine iletti.

Sarı kırmızılılar, Arsenal'dan gelecek olan cevabı beklemeye geçti.

Arsenal'da 278 maça çıkan 25 yaşındaki hücum oyuncusu, kariyerinde 62 gol ve 36 asistlik katkı sağladı.