Fenerbahçe'de seçim gününden bu yana beklenen forvet transferi nihayete kavuştu. Sarı lacivertli ekip, son olarak Napoli forması giyen Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu renklerine bağladı.

Fenerbahçe, "Bugün saat 18.30'da FBTV ve Radyo Fenerbahçe’de buluşuyoruz." açıklamasını yaptı. Ardından belirtilen saatlerde Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, katıldığı programda Belçikalı golcünün takviyesi resmen duyurdu.

Çetin, misyonlarını yeniden anlatarak "Gece gündüz 24 saat Fenerbahçe'yi yaşayarak bir süreç geçiriyoruz. Hiç kolay değil. Hem maddi anlamda kulübü tekrar ayağa kaldırmak, hem de futbolu tekrar yapılandırmak için çalışıyoruz. Temel amaç belli. Hepimiz buraya bu sene şampiyon olmak için geldik. 7/24 çalışıyoruz. Son 2 aydır İsmail hocamla gece gündüz birlikteyiz. Kendisini çok iyi geliştirmiş. Bugün dünya futbolunda hangi üst düzey kulüp ne oynuyorsa, onu oynatabilme becerisine sahip" sözlerini kullandı.

GELECEĞİ SAAT BELLİ OLDU

"Romelu Lukaku ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamıza, başkanımıza, Cihan Bey'e, yönetimimize teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşti. Lukaku bu akşam İstanbul'da olacak ve sağlık kontrollerinden geçecek" diyen Oğuz Çetin, transferi de resmen duyurdu.

Transferin detayına da değinen Çetin "Romelu Lukaku ile oturduk, uzun uzun konuştuk. Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor, gerçekten. Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna giden bu yolda benim olmam lazım diyor, menfaat gözetmiyor. Maddiyatı hiç önemsemiyor. Şampiyon olduğumuz durumda +1 sene sözleşme uzatmasını kullanacak bir oyuncudan bahsediyoruz. Büyük bir karakter." dedi.

Sarı lacivertlilerin, 6.5 milyon euro ve bonuslar karşılığında kadrosuna kattığı yıldız futbolcuya bonuslarla beraber yıllık 10 milyon euro ödemesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku'yu taşıyan uçağın 23.00'de İstanbul'da olması bekleniyor.