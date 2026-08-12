Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, Glasgow Rangers forması giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Mohamed Diomande ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Glasgow Rangers FC forması giyen Fildişi Sahilli milli futbolcu Mohamed Diomande’yi kadrosuna katmış, oyuncumuzla 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. 2001 doğumlu Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Mohamed Diomande, Gana’daki Right to Dream Academy’de yetişmiştir. Kariyerinde FC Nordsjælland ve Glasgow Rangers FC formaları giyen Diomande, Fildişi Sahili A Milli Takımı’nda da görev almıştır. Güçlü fiziği, top tekniği ve mücadeleci oyunuyla dikkat çeken Diomande, kariyerini artık kırmızı-siyahlı formamız altında sürdürecektir. Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Mohamed Diomande. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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