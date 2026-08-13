Bordo-mavililer, hücum hattına Darwin Nunez’i de eklemeye hazırlanırken yabancı kontenjanı tamamen dolacak. Teknik Direktör Fatih Tekke’nin ise 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilecek bir orta saha istediği biliniyor. Yerli oyuncu takviyesine ağırlık veren Fırtına’da gündemin ilk sırasına milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu yerleşti. İnter’den ayrılma düşüncesi bulunan yıldız oyuncu için Başkan Ertuğrul Doğan’ın doğrudan temas kurduğu belirtildi. Hakan transferinin gerçekleşmemesi halinde ise yabancı kontenjanında değişikliğe gidilecek ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho için girişim yapılacak.