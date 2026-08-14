Transferin suskun takınlarından Galatasaray’da bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılılarda Torreira’nın takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Güney Amerikalı gazeteci Sebas Giovanelli, deneyimli orta saha oyuncusunun Türkiye’den ayrılmayı düşündüğünü öne sürdü. İddiaya göre Torreira’nın bu kararında İstanbul’da yaşadığı saldırıyla ilgili son gelişmeler etkili oldu.

GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞELİ

Torreira’nın bu düşüncesinin temelinde ise mayıs ayında İstanbul’da yaşadığı fiziksel saldırının ardından meydana gelen son gelişmelerin bulunduğu belirtildi. Torreira’nın 12 Mayıs’ta İstanbul’daki bir alışveriş merkezinde bir kişinin saldırısına uğradığı ve olayın ardından saldırganın cezaevine gönderildiği ifade edildi. Ancak söz konusu kişinin çarşamba günü tahliye edilmesinin ardından yıldız oyuncunun endişe duyduğu ve bu nedenle Türkiye’den ayrılmak istediği iddia edildi.

Galatasaray'ın 2022 yazında Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.