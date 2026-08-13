Fenerbahçe'de Fred bilmecesi çözülüyor. Sarı-lacivertli kulüp, Brezilya'nın Atletico Mineiro takımı ile yıldız oyuncunun transferi konusunda anlaştı.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, iki kulüp arasında prensip anlaşması sağlandı. Bu gelişmeyle birlikte oyuncunun ayrılığı netlik kazanmış oldu.

TRANSFERİN MADDİ DETAYLARI NETLEŞTİ

Görüşmelerin ardından mali detaylar da ortaya çıktı. Anlaşmaya göre Atletico Mineiro, Fenerbahçe'ye 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Transfer paketinde ayrıca 500 bin euro tutarında bonus maddesi de bulunuyor.

Deneyimli futbolcuyla ilgili sözleşme detayları da netleşti. Atletico Mineiro, Fred ile 3.5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.