Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı esiyor. Sarı lacivertliler, kadro şişkinliğini azaltmak için hamlelerine başladı.

Omar Fayed ve Fred, yeni takımlarına imza atmak için anlaşma aşamasına gelirken resmi bir ayrılık yaşandı. Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat takımdan ayrıldı. Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklamada tecrübeli kalecinin Gençlerbirliği'ne transfer olduğu duyuruldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle: "Teşekkürler İrfan Can Eğribayat! Kulübümüz, futbolcumuz İrfan Can Eğribayat’ın transferi konusunda Gençlerbirliği ile anlaşmaya varmıştır. 2022-2023 sezonundan bu yana çubuklu formamızı taşıyan İrfan Can’a, Fenerbahçemize verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor; kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz.

Yolun açık olsun İrfan Can Eğribayat"