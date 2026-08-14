Transferin hızlı takımlarından Trabzonspor bir mombayı daha patlatıyor… Salah’ı kadrosuna katarak adından söz ettiren bordo mavililer Nunez transferini de bitirmek üzere. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den Darwin Nunez'le anlaşan bordo-mavililer, transferi kısa süre içinde tamamlamak istiyor.

TÜRKİYE’YE GELİYOR

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Trabzonspor ile Al Hilal arasında Darwin Nunez için anlaşmaya varıldı ve Uruguaylı futbolcu sezonu kiralık olarak bordo-mavililerde geçirecek. Darwin Nunez'in transfer görüşmelerini tamamlamak için yarın Türkiye'ye geleceği belirtildi. Nunez, Liverpool'da birlikte oynadığı Mohamed Salah'la bir kez daha takım arkadaşı olacak.