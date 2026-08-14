Fenerbahçe’de ayrılık resmileşti. Sarı lacivertliler Brezilyalı futbolcu Fred'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
2023 yazında Manchester United'dan 9.74 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncu 129 maçta 9 bin 258 dakika süre aldı ve sarı lacivertlilere 12 gol - 21 asistlik katkı sağladı.
ATLETICO MINEIRO'YA GİDİYOR
Brezilyalı oyuncunun ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro ile bir yılı opsiyonlu 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.