Fenerbahçe’nin Napoli’den kadrosuna kattığı Belçikalı golcü Romelu Lukaku için Chobani Stadyumu 1907 Tribünü’nde imza töreni düzenlendi. Törene Romelu Lukaku, Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer ile futbol direktörü Oğuz Çetin’in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri katıldı.

'BU HARİKA ÜLKEDE YAŞAYACAK OLMAK VE FENERBAHÇE'DE OLMAK BÜYÜK KEYİF'

Sözlerine Türkçe ‘Günaydın’ diyerek başlayan Romelu Lukaku, “Öncelikle sayın başkanımız Aziz Yıldırım, Cihan Kamer, Oğuz Çetin ve İsmail Kartal’a teşekkür ederek cümlelerime başlamak isterim. Bu süreçte güven gördüm. Yönetim ve herkes tarafından bu güveni hissettiğimi belirtmek istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada olmak benim için büyük bir gurur. Burada olmayı uzun süredir istiyordum, 1 aydır bekliyordum. Bu harika ülkede yaşayacak olmak ve Fenerbahçe'de olmak büyük keyif. Türkiye benim ikinci evim. Konunun birazcık sembolik tarafı da var. Ben de 30 yaşımdan sonra Türkiye’ye geldim babam gibi. Babam da 30 yaşından sonra Türkiye’de futbol oynamıştı. Ben de 3 yaşındaydım. Burada bizim için önemli olan şey; Fenerbahçe’nin menfaatleri, kazanması, günün sonunda zaferlerle ayrılması. Fenerbahçe’nin kazanması en önemlisi. Her antrenmanda sıkı bir şekilde çalışacağız. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Kulübün sahip olduğu isteği ve arzuyu fazlasıyla görebiliyorum. Dün takımla beraberdim. Takım arkadaşlarımla tanıştım. Burada tüm kupaları kazanmak istiyoruz. Avrupa’da da çok başarılı olmak istiyoruz. Benim için yeni bir rekabet ortamı. En iyi şekilde performansımı ortaya koymaya çalışacağım. Hocamız ve teknik ekibimiz harika. Harika bir ekiple çalışıyorum. Umuyorum ki yakın zamanda sizlerle Türkçe de konuşmak istiyorum. En kısa zamanda stadyumda taraftarlarımızla buluşmayı dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

'MEIRELES İLE KONUŞTUK'

33 yaşındaki futbolcu sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Raul Meireles ile konuştuk, geçen hafta iki kere toplamda 2,5 saat görüştük. Fenerbahçe'nin büyüklüğünden bahsetti. Nicolas Anelka ile görüşmedim, arayacağım. Numaramı değiştirdim ama arayacağım. Raul çok güzel şeyler söyledi. Taraftar, yönetim ve medya ile alakalı güzel şeyler söyledi. Aynı whatsApp grubunda olduğumuz için konuşmalarımız oluyor.”

‘BEN SAKAT DEĞİLİM, FİTİM’

Bir an önce forma giymek için sabırsızlandığını belirten Lukaku, “4-6 hafta bence fazla. Yüzde 100 bir şekilde fit olduğumu söylemek istiyorum. Dün de takımla antrenman gerçekleştirdim. 5-6 günlük bir programımım var. Gelecek hafta oynamak istiyorum. Yerimi kazanmak istiyorum ve takıma yardımcı olmak istiyorum. 4-6 hafta birazcık uzun. Ben sakat değilim, fitim”