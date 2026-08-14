Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği Rafael Leao transferinde İtalyan medyasından yeni detaylar geldi. Sky Italia'nın haberine göre Milan, normal şartlarda satış listesinde bulunmayan Rafael Leao için gelen yoğun transfer ilgisinin ardından daha esnek bir tutum almaya başladı.

İtalyan ekibinin, Leao'nun sakatlığının ardından Portekizli futbolcu için bonservis beklentisini 40-45 milyon euro seviyesine kadar düşürdüğü aktarıldı. Haberde ayrıca Milan'ın teknik direktörü Ruben Amorim'in de Leao'nun satılmasını istediği ifade edildi.

KAS SAKATLIĞI YAŞADI

Portekizli futbolcunun yaşadığı son kas sakatlığı da transfer sürecini yeniden hareketlendirdi. Leao, 15 Ağustos'ta Manchester United ile oynanacak hazırlık maçında forma giyemeyecek. 23 Ağustos'taki Torino karşılaşmasında sahada olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

GALATASARAY HALA MASADA

Galatasaray, Leao için uzun süredir temaslarını sürdürürken, sarı-kırmızılıların Portekizli yıldıza sezon başında 10 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro bonus içeren bir teklif sunduğu belirtilmişti. Milan'ın bonservis beklentisini 40-45 milyon euro seviyesine çekmesi, Galatasaray'ın transferdeki pozisyonunu güçlendirebilecek önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.