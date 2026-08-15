Juventus, kaleci transferinde rotasını Fenerbahçe'de görev yapan Ederson Moraes'e çevirdi.

İtalyan basınına ve Fabrizio Romano'ya dayandırılan habere göre, Juventus bu transfer için menajer Jorge Mendes ile ilk teması kurdu.

Romano, gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu: "Juventus, Ederson Moraes transferi için bugün Jorge Mendes ile temas kurdu. Ederson, takıma aranan tecrübe ve karakteri kazandırabilecek adaylar arasında görülüyor."

Bu temas, Juventus'un Brezilyalı kaleciye yönelik ilgisindeki ilk somut adım olarak değerlendirilirken, olası transferin mali şartlarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Ederson, geçen sezonun başında Manchester City'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli formayla toplam 36 karşılaşmada görev yapan Brezilyalı file bekçisi, bu maçların 13'ünde kalesini gole kapattı.