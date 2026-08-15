Beşiktaş, orta saha hattındaki eksiklerini gidermek ve rotasyonu güçlendirmek amacıyla Newcastle United forması giyen Joe Willock'u kadrosuna katmayı planlıyor. Kulüp yönetimi, bu transfer için 13 milyon euroluk bir bütçe ayırdı.

İngiliz ekibinin ilk etapta 24 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği, ancak Willock'nun orta saha transferi nedeniyle bu rakamın 20 milyon euroya kadar düşürüldüğü belirtildi. Siyah-beyazlılar, bu yeni fiyatlandırma sürecinde tekliflerini doğrudan artırmak yerine, bonus maddeleri ekleyerek Newcastle'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

BONUS MADDELERİYLE PAZARLIK MASASI

Serdal Adalı ve kurmayları, Willock için 20 milyon euroya bonuslar eşliğinde ulaşmak istiyor. Bu süreçte, sabit bedeli koruyarak performans bazlı eklemelerle pazarlık yapmayı tercih eden Beşiktaş, Newcastle'ın taleplerini karşılamak için stratejik bir yol izliyor. Bu yaklaşım, kulübün bütçe disiplini içinde hareket etme kararlılığını da ortaya koyuyor.