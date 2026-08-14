Kariyerine Hull City’de devam eden Enis Destan, yeniden Trendyol Süper Lig’e geri döndü. Türk iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’de bonservisi bulunan Enis Destan, Konyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirdiğimiz imza töreninde, Futbol Şube Sorumlumuz Sayın Ali Camgöz hazır bulundu. Altınordu Akademi'de futbol hayatına başlayan Enis Destan, Trabzonspor, Warta Poznań, Hull City ve Westerlo kulüplerinde forma giydi. Enis, takımımızda 94 numaralı formayı terletecek. Enis Destan'a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz.’’ denildi.

Konyaspor’un Enis Destan için Hull City’ye ne kadar bonservis bedeli ödeyeceğine ilişkin ise henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.