Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de üst üste beşinci şampiyonluk hedefiyle transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sezona beklenmedik bir puan kaybı ile başlayan sarı kırmızılı ekipte, yönetim listedeki isimlere teklif götürmeye başladı.

Teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği liste doğrultusunda kanat hattına takviye arayan sarı-kırmızılılar için yeni bir gelişme yaşandı. The Athletic'te yer alan habere göre, Galatasaray'ın teklif götürdüğü Gabriel Martinelli, bu teklifi reddetti. Detaylarda Brezilyalı oyuncunun kariyerine Arsenal'de devam etmek istediği belirtildi.

Fabrizio Romano ise sarı kırmızılı ekibin Gabriel Martinelli’ye mevcut maaşının yaklaşık 3 katı olan 18 milyon euroluk yıllık maaş teklif ettiğini ancak Martinelli'nin bu teklifi kabul etmediğini aktardı.

Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 53 resmi maça çıkan Martinelli, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 7 asistle katkı sağlamıştı. Oyuncunun geleceğiyle ilgili kararı, Galatasaray'ın transfer planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Sarı kırmızılılar, Martinelli'nin reddiyle birlikte başka alternatiflere yönelmek zorunda kalacak.