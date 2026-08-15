Fenerbahçe, kadro düzenlemesi kapsamında Sidiki Cherif'i Coventry City'ye 24,5 milyon euroya transfer etti. İngiliz kulübü, 19 yaşındaki Fransız oyuncunun bonservisi için sarı-lacivertlilerle anlaşmaya vardı.

Anlaşma detaylarına göre Fenerbahçe, sonraki satıştan da pay alacak. Sarı-lacivertliler, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10'unu alma hakkını sözleşmeye işledi.

İNGİLTERE'YE GİTTİ

Cherif, Coventry City tarafından sunulan 5 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Futbolcu, resmi imzayı atmak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İngiltere'ye hareket etti.

Fenerbahçe, Cherif için 4 milyon Euro kiralama, 18 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Fransız futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 17 resmi maçta sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 3 gol atıp 1 asist yapan Cherif, toplam 4 gole doğrudan katkı sağladı.