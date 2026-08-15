Napoli'den ayrılması beklenen Noa Lang'ın geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hollandalı futbolcunun adı Galatasaray ile tekrar anılmaya başlandı.

Leao transferinden istediği sonucu alamayan sarı kırmzılılar rotayı eski oyuncusuna çevirdi. Galatasaray'ın 27 yaşındaki Hollandalı futbolcu için Napoli'ye 15 milyon euro bonservis teklif ettiği belirtildi İtalyan kulübünün ise Noa Lang için 20 milyon euro talep ettiği aktarıldı.

TARAFTAR SICAK BAKMIYOR

Taraflar arasında bonservis bedeli konusunda temasların sürdüğü öğrenilirken Galatasaray taraftarı bu gelişmeden memnun değil. Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada yaptığı yorumlarda kanat bölgesine daha kaliteli bir isim alınması gerektiğini söylerken Lang transferine sıcak bakmıyor.