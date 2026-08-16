Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği’nin sahasında Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaya, saha içindeki mücadeleden ziyade tribünde yaşanan çirkin görüntüler damga vurdu. Eryaman Stadı'nda gerçekleşen olayda, 4 yaşındaki oğluyla birlikte maçı izlemeye gelen bir baba, üzerindeki Fenerbahçe forması nedeniyle Şenel Akdemir isimli şahsın sözlü ve fiziki tepkisiyle karşılaştı. Minik çocuğun üzerine yürüyen ve çevredeki taraftarların araya girmesine rağmen sakinleşmeyen şahıs, formanın çıkartılması yönündeki baskısını polisin yanında da sürdürdü. Olay yerindeki görevli polis memuru ise duruma örnek bir hassasiyetle müdahale ederek üzerindeki polis tişörtünü minik çocuğa giydirdi ve gerginliğin tırmanmasını engelledi.

GÖZALTI KARARI ÇIKTI

Sosyal medyaya yansıyan ve kısa sürede milyonlarca etkileşim alarak büyük infiale yol açan görüntülerin ardından adli makamlar hızla harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Eryaman Stadı'nda meydana gelen olayla ilgili olarak şüpheli hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile Türk Ceza Kanunu'nun "Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma" maddeleri kapsamında adli soruşturma başlatıldığı ve şahıs hakkında gözaltı kararı verildiği duyuruldu. Olayın ardından bir açıklama da Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden geldi. Yaşananları şiddetle kınayan kırmızı-siyahlı yönetim, mağdur baba ve oğlunu Fenerbahçe formalarıyla birlikte kulüp tesislerinde ağırlamak üzere davet etti.

SAHTE TIP ŞARLATANIYMIŞ!

Gece yarısı emniyet güçlerince gözaltına alınan şüpheli Şenel Akdemir ile ilgili ortaya çıkan detaylar ise şaşkınlığı daha da artırdı. Sosyal medyada 175 bine yakın takipçisi bulunan şahsın, "alternatif tedavi" adı altında halkın sağlığıyla oynayan bir umut taciri olduğu anlaşıldı. Hiçbir bilimsel temeli olmamasına rağmen "tuz" ve "ışık tedavisi" gibi yöntemlerle kanser hastalarını iyileştirdiğini öne süren Akdemir'in sosyal medya hesapları, gelen yoğun şikayet bombardımanının ardından platform tarafından askıya alındı.