Transfer çalışmalarına hız veren ve Rus yıldız Aleksey Batrakov ile anlaşmaya varan Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık ihtimali doğdu... Sarı-Kırmızılılara, Wilfried Singo için reddetmesi zor bir teklif geldi.

TEKLİF MASADA DURUYOR

beIN Sports'un haberine göre Galatasaray'a, Fildişi Sahilli savunmacı için 40 milyon euroluk teklif yapıldı. Buna karşın Singo'nun takımdan ayrılma beklentisi olmaması ve teknik heyetin planları içinde yer alması nedeniyle teklife 'Evet' cevabı verilmedi. Şu an için herhangi bir ayrılığın düşünülmediği ancak teklifin masada durduğu ifade edildi.

REKOR BONSERVİS ÖDENDİ

Galatasaray'ın 2025-26 sezonunda Monaco'dan 30.7 milyon euroya kadrosuna kattığı Singo, Süper Lig tarihinin en pahalı savunma oyuncusu olarak kayıtlara geçti. Geçen sezon Sarı-Kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 29 maça çıkan 25 yaşındaki savunmacı, 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 23 milyon euro...