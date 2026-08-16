Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olan Trabzonspor'da tüm gözler Bordo-Mavili kulübün kadrosuna kattığı dünya dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın üzerindeydi. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan tecrübeli hücum oyuncusu, mücadeleyi kenardan takip ederek oyuna girmek için sıra bekledi.

GÖLGESİ GİBİ TAKİP ETTİ

Karşılaşmanın ilk yarısının sona ermesinin ardından soyunma odasına doğru yönelen Mohamed Salah’ın yanında yer alan bir isim dikkatlerden kaçmadı. Yıldız futbolcunun özel koruması olduğu anlaşılan görevli, ısınma anlarından soyunma odası tüneline kadar Mısırlı süper starın yanından bir an olsun ayrılmadı.

AKILLARA MESSİ'NİN KORUMASI GELDİ

Saha kenarında alınan bu sıra dışı güvenlik önlemi, MLS ekibi Inter Miami'de mücadele eden Lionel Messi’yi ve maçlar sırasında çizgi kenarında kendisini anbean takip eden özel korumasını hatırlattı. Salah'ın Trabzonspor kariyerindeki bu ilk görüntüsü, tribünlerde ve sosyal medyada geniş yankı buldu.