Futbola Sparta Prag'ın ezeli rakibi Slavia Prag'da başlayan ve burada sergilediği performansla yıldızı parlayan 22 yaşındaki Çek kanat oyuncusu Matej Jurasek, Slavia forması giydiği dönemde Sparta Prag'a yönelik sarf ettiği alaycı ve sert ifadeler nedeniyle taraftarların tepkisini çekmişti. 2025 yılının Ocak ayında İngiltere'nin Norwich City ekibine transfer olan ancak burada aradığı süreyi bulamayan genç oyuncu, sürpriz bir kararla Sparta Prag'a kiralandı. Ancak bu imza, Sparta'nın "Kotel" olarak bilinen muhafazakar taraftar grubu tarafından büyük bir öfkeyle karşılandı ve kulüp içinde gerilimin tırmanmasına neden oldu.

SAHAYA ADIM ATTIĞI AN ISLIKLAR BAŞLADI

Sparta Prag'ın FK Teplice'yi 4-1 mağlup ettiği lig mücadelesinde tırmanan tansiyon tamamen kontrolden çıktı. Karşılaşma öncesinde ısınmaya çıktığı andan itibaren kendi taraftarları tarafından yuhalanan Jurasek, tribünlerden yükselen sert tepki tezahüratlarının hedefi oldu. Mücadelenin 74. dakikasında oyuna dahil olan genç futbolcu, sahada kaldığı süre boyunca ıslıklar ve protestolar eşliğinde mücadele etmek zorunda kaldı.

TEKNİK DİREKTÖR TRİBÜNLERE YÜRÜDÜ

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte sahalarda ender görülen bir arbede yaşandı. Takımın galibiyeti kutlamak adına tribünlere yöneldiği sırada Ultras grubunun Jurasek'i öne çağırarak hesap sormak istemesi üzerine teknik direktör Brian Priske duruma müdahale etti. Doğrudan taraftarların önüne kadar giderek öfkeli grupla sert bir sözlü tartışmaya giren tecrübeli çalıştırıcı, oyuncusunu koruyarak tribünlerden Jurásek'i kabullenmelerini istedi. Takımın tecrübeli oyuncularının da teknik direktörlerine ve arkadaşlarına destek vermesiyle birlikte tribünlerin önüne yürüyen Matej Jurasek, Slavia döneminde söylediği sözlerle yüzleşerek Sparta taraftarlarından bizzat özür diledi.