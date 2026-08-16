Süper Lig’de sezonun açılış haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, ev sahibi ekibin peş peşe bulduğu gollerle 2-1 geriye düştü ve karşılaşma da bu skorla tamamlandı. Başkent ekibinin geri dönüşü sonrası saha kenarında tansiyon yükseldi. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Kerem Aktürkoğlu ile Gençlerbirliği yedek kulübesi arasında sert bir tartışma yaşandı. Yaşanan gerginlikte sinirlerine hakim olamayan milli futbolcuya maçın hakemi sarı kart çıkardı. 65'TE OYUNA DAHİL OLDU Saha kenarında gördüğü sarı kartla dikkat çeken 27 yaşındaki milli futbolcu, mücadelenin ilerleyen bölümlerinde şans buldu.

Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın 65. dakikasında teknik heyetin kararıyla Oğuz Aydın’ın yerine oyuna girerek Fenerbahçe’nin hücum hattındaki skoru değiştirme çabasına saha içerisinden destek verdi.

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