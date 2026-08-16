Uzun yıllar Süper Lig'de fırtınalar estiren ve Türk futbolunun simge kulüplerinden biri olan Denizlispor, tarihinin en ağır krizlerinden biriyle karşı karşıya. Süper Amatör Lig’e kadar gerileyen yeşil-siyahlı ekipte, yeni sezon öncesi mevcut futbolcuların takımdan ayrılma talepleri üzerine kadronun tamamen boşaltıldığı öğrenildi. Sahaya sürecek oyuncu dahi bulamayan Ege temsilcisi, 2026-2027 sezonunda lig müsabakalarına katılım sağlayamayacak.

Yeşil-siyahlılar, maça çıkamayacağı için henüz lig maratonu start almadan bir alt lige düşecek.

AVRUPA'DA MÜCADELEDEN AMATÖR LİGE

Yeşil-siyahlılar, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda sergilediği destansı performansla Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı. Fransa’nın Lorient, Çekya’nın Sparta Prag ekipleri ve yine Fransız devi Olimpik Lyon’u sırasıyla eleyerek son 16 turuna yükselen Ege temsilcisi, ancak o sezon kupayı müzesine götürecek olan Jose Mourinho’lu Porto’ya elenmişti.

Çeyrek asır önce Avrupa kupalarında göğsümüzü kabartan 60 yıllık çınar, mali ve idari krizlerin pençesinde Süper Lig'den amatör kümeye kadar uzanan durdurulamaz bir serbest düşüş yaşadı. Varılan noktada Denizlispor, Süper Amatör Lig'de dahi mücadele edemeyecek duruma geldi...