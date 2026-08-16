Galatasaray, kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği 21 yaşındaki Rus oyun kurucu Aleksey Batrakov transferinde düğümü çözdü. Lokomotiv Moskova ve oyuncu cephesiyle yürütülen pazarlıklarda tüm detaylar netleştirildi. İki kulüp arasındaki ödeme planı krizinin de aşılmasıyla birlikte transfer resmiyet kazanma aşamasına geldi.

Bonuslarla birlikte toplam 30 milyon euro bonservis bedeline ulaşması beklenen bu dev hamlede, genç yıldızın yıllık 3.5 milyon euro garanti ücret kazanacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim, hazırlanan resmi sözleşmeyi Rus futbolcuya ileterek süreci imza noktasına getirdi.

HAFTA İÇİ İSTANBUL'A GELİYOR

Transfer operasyonunun tamamlanmasıyla birlikte Batrakov’un hafta içinde İstanbul’a ayak basması planlanıyor. Sağlık kontrollerinden geçecek olan 21 yaşındaki yetenekli oyuncu, prosedürlerin tamamlanmasının ardından kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan resmi imzayı atacak.

Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti, yaratıcı gücüyle öne çıkan Rus futbolcunun katılımıyla hücum hattındaki 10 numara eksikliğini tamamen kapatmayı hedefliyor.

29 GOLE DİREKT KATKI

21 yaşındaki Batrakov, geçen sezon istatistikleriyle Avrupa'nın kalburüstü kulüplerinin radarına girmişti. Lokomotiv Moskova formasıyla 2025-26 sezonunda 36 resmi maça çıkan genç yıldız, 17 gol ve 12 asist yaparak 29 gole direkt katkı sağlamıştı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 28 milyon euro...