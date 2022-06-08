‘Dış ticarette 37,6 milyar dolarlık açık verdik’

Türkiye’nin stratejik ürünler dahil birçok tarım ürününde dışa bağımlı olduğunu belirten CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “Yeni Tarım Bakanı Türkiye’nin tarım ihraç eden ülke olduğunu söylüyor ama bu doğru değil. 2003-2022 Nisan döneminde 93 milyarlık tarımsal ürün ihracatına karşın 130,6 milyar dolarlık ithalat yapıldı. Dış ticarette 37,6 milyar dolarlık açık verdik" dedi.

Halil ATAŞ

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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin stratejik ürünler dahil birçok tarım ürününde dışa bağımlı olduğunu söyledi.

“TÜRKİYE TARIMDA NET İTHALATÇI”

Sarıbal, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin “Türkiye, tarım ve orman sektörlerinde kendine yeten net ihracatçı bir ülkedir. 207 ülkeye iki binden fazla tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirmekteyiz” açıklamasını değerlendirerek, “Yeni Tarım Bakanı Türkiye'nin tarım ihraç eden ülke olduğunu söylüyor ama bu doğru değil. Dış ticaret konusunda iki rakam var ve iktidar mensupları işine gelen kısmı aktarıyor. Türkiye'nin gıda ürünleri dış ticaretinde az da olsa ihracat fazlası verdi. Buna karşın tarım ürünlerinde ithalatçı ülke oldu” ifadelerini kullandı.

“İHRACATÇI OLARAK GÖSTERMESİ HATALIDIR”

Ülkenin temel ve stratejik tarım ürünlerinde dışa bağımlı olduğunu belirten Sarıbal, “Sayın Bakan DİR (Dahilde İşleme Rejimi) kapsamında ithal edilen ürünleri katarak yapılan gıda ürünleri ihracatını ülkemizin tarımda ihracatçı olarak göstermesi hatalıdır” diye konuştu.

“DİR KAPSAMINDA İŞLENEN GIDA ÜRÜNÜ ÇİFTÇİYE BİR KATKISI OLMADI”

DİR kapsamında ithal edilen tarım ürünlerinin işlenerek gıda ürünü satılmasını ülke çiftçisine bir katkısı olmadığını ifade eden Sarıbal, “Yapılan iş sanayiciye ve ülke ekonomisine katkısı var. Biz ülkemizin gıda ürünleri ihracatından para kazanmasına karşı değiliz. Bugün Ukrayna- Rusya savaşında yaşanan ham madde tedariki sıkıntısı sanayiciyi zora soktu. Ancak ülkemizin kapasitesini sonuna kadar kullansaydık. Dışarıdan gelecek tehlikelere karşı daha güçlü olurduk” görüşünü dile getirdi.

“19 YILDA 130,6 MİLYAR DOLAR İTHALAT”

Türkiye İstatistik Kurumunun dış ticaret verilerini aktaran Sarıbal, şunları söyledi:

* “2003-2022 Nisan döneminde 93 milyarlık tarımsal ürün ihracatına karşın 130,6 milyar dolarlık ithalat yapıldı. Dış ticaret açığı 37,6 milyar dolarlık açık verdik. Bu verdiğimiz para hububat, baklagil, endüstri bitkileri, canlı hayvan ithalatına ödendi. Biz bu parayı yabancı şirketlere kazandıracağımıza ülke çiftçisine kazandırsaydık bugün dışarıdan ham madde ithal etmezdik.

* Toprak Mahsulleri Ofisi başta buğday olmak üzere arpa, mısır ve ham Ayçiçek yağı ithal etti. Sayın Bakana sormak isterim. Eğer ithalatçı bir ülke değil isek TMO bu ürünleri nerede kullandı?”

“5 MİLYON SIĞINMACI İLE 40 MİLYON TURİSTİ EKLEYİNCE KİŞİ BAŞINA ÜRETİM DAHA AZ”

“Tarım Bakanı'nın iddia ettiği gibi ülkemiz, bitkisel üretimde kendi kendine yetmiyor” diyen Sarıbal, “2000 yılında 65 milyon nüfusumuz var iken 100 milyon ton bitkisel üretim yapılırken, 2021 yılında 85 milyon nüfusa 118 milyon ton, bu yıl 126 milyon ton üretim bekleniyor. 2000 yılında kişi başına bitkisel üretim 1.546 kilo iken, 2019 yılında 1.398 kilo, 2021 yılında tahmini 1.466 üretim düşmektedir. Üstelik 2000 yılında sadece 13 milyon turistin gıda ihtiyacı karşılanırken, bugün 5 milyon sığınmacı ve 40 milyon turisti ekleyince kişi başına üretim daha da az olduğu görülecektir” şeklinde konuştu.