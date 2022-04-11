Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 11 Nisan 2022

Dolar, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü 14.73 TL'den işlem görüyor. Güne 14.74 TL seviyelerinde başlayan kur, Rusya Ukrayna savaşı ve enflasyonist bakıların gölgesinde yatay seyrini devam ettiriyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dolar yeni haftanın ilk gününde 14.70 seviyesi üzerinde seyrini korumaya devam ediyor. Jeopolitik risklerdeki belirsizliğin sürüyor olması ve Fed üyelerinden gelen şahin açıklamalar ile dolar gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında güçlü duruşunu sürdürüyor. Enflasyon endişeleri ile birlikte Fed'in sıkılaşma mesajları vermesi tahvil faizlerini yükseltirken dolar kurunda görünüm yukarı yönlü olmaya devam ediyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.73 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.473 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 11 NİSAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 11 Nisan 2022 Dolar yorumları: DolarTL bu sabah 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 14.74 seviyesine yakın seyrediyor. Yukarı yönlü seyirler için 14.74 seviyesi üzerinde yerleşik seyirleri beklemekte fayda var. 14.74 seviyesi üzerinde 14.80 ve psikolojik direnç görevi gören 15.00 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Buna karşın, 14.74 seviyesi altında görülebilecek geri çekilmelerin 14.54 seviyesi yakınlarında sınırlı kalması beklenebilir. Dolar kurunda görünüm yukarı yönlü olmaya devam ediyor.