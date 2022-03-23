Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 23 Mart 2022

Dolar 23 Mart 2022 Çarşamba günü 14.82 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru bu hafta 14.80 üzerinde seyrini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yılın geri kalanı için 6 adet faiz artırım sinyali vermesi ve Fed Başkanı Powell’dan Mayıs ayında 50 baz puan faiz artırımı olabileceğine yönelik açıklamalar gelmesi doları güçlü tutuyor.

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Yurt içinde ise kur korumalı mevduata yönelik gelişmeler takip ediliyor. Sitemin kapsadığı alan her geçen gün biraz daha genişletiliyor. Diğer taraftan, kur korumalı mevduat sisteminde 3 ay vade süresi dolmaya başladı. Süresi dolan mevduat hesaplarının sisteme yeniden katılıp katılmayacağı takip edilecek. Bugün yurt içinde işsizlik oranı ve tüketici güven endeksi, yurt dışında İngiltere TÜFE ve Euro Bölgesi Tüketici Güveni verisi takip edilecek.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.82 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.482 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 23 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 23 Mart 2022 dolar yorumları: DolarTL'de işlemler bu sabah 14.82 seviyesinden geçmektedir. Dolar kuru teknik olarak yukarı yönlü görünümünü korumaya devam ediyor. 14.80 seviyesinin üzerinde psikolojik direnç seviyesi olan 15.00 seviyesi test edilebilir. 15 seviyesi üzerinde seyirler görülmesi durumunda kurda yükseliş eğiliminin devam etmesi beklenebilir. Diğer taraftan, 14.80 seviyesinin altındaki olası geri çekilmelerde 14.59 ve 14.40 destek seviyeleri takip edilebilir.