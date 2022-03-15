EPGİS, suç duyurusu sonrası akaryakıt fiyat duyurusu faaliyetlerine ara verdi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), "Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir" dedi. Ayrıca, EPGİS akaryakıt fiyat duyurusu faaliyetlerine de ara verdi.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), resmi sosyal medya hesabından, 9 Mart’ta Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz’ın katıldığı bir televizyon programındaki konuşması hakkında açıklama yaptı.

“Sendikamız ve bugün iptal edilen zamma ilişkin beyanlarına cevap hakkımızı kullanmak istiyoruz” denilen EPGİS’in paylaşımında “Tek tek tüm haksız, mesnetsiz söylemlerine yanıt vermek ve doğrunun ne olduğunu açıklamak istiyoruz” ifadeleri yer aldı.

“EPDK BAŞKANI SERBEST PİYASAYA NASIL MÜDAHALE ETTİĞİNİ DE RESMİ OLARAK TESCİL ETTİ”

EPGİS, konuyla ilgili mesajlarının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Sayın başkanın kendisi de gayet iyi bilmektedir ki; verdiğimiz tüm bilgiler belgeli ve de resmi bilgidir. Bugün yapılan ve iptal edilen zam hakkında, hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. Bu zamma ilişkin resmi fiyat listeleri, resmi formülleri ilgili savcılığa teslim etmek istiyoruz.

* Sendikamız hakkında EPDK Başkanının Rekabet kurumuna yapmış olduğu suç duyurusu ile kurumumuz ön inceleme geçirmiş olup olay soruşturmaya dönüştürülmemiştir. Bu suç duyurusu ile EPDK başkanı serbest piyasaya nasıl müdahale ettiğini de resmi olarak tescil etmiştir.

FİYAT DUYURUSU FAALİYETLERİNE ARA VERİLDİ

EPGİS, bugün yaptığı açıklamada ise akaryakıt fiyat duyurusu faaliyetlerine ara verdiğini belirtti. Sendikanın paylaşımında şöyle denildi:

* Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir.

* Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir.

EPDK BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise katıldığı televizyon programında şunları söylemişti:

* EPGİS gündüzden tahminde bulundu. 19.30 veya 22'deki fiyatları görmeden bir şey söylemek doğru değil. Biraz kendi reklamlarını yapmak için EPGİS'in yaptığı yanlış. Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk.

* Vatandaşları akaryakıt istasyonlarına yığıyorlar. Yapılan bir zam yok, bu zamları da biz yapmıyoruz. Uluslararası bir formülü var. EPDK zam yaptı, iptal etti. Yok böyle bir şey.

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