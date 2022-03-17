Eskişehir’de toplu taşıma zamlandı

Eskişehir’de toplumu taşıma ücretlerine zam yapıldı. 20 Mart 2022 Pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde yolcu otobüsleri ve tramvaylarda kullanılan Eskart ücretlerine yüzde 70'in üzerinde zam gerçekleşti. Daha önce 3 lira 50 kuruş olan tam Eskart ücreti yeni düzenleme ile 6 lira olarak güncellendi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla toplu taşıma ücretlerinin fiyatlarının güncellendiğini duyurdu.

ELEKTRİK VE MAZOT ANORMAL ARTTI

Eskişehir’de toplu taşıma olan yolcu otobüsleri ve tramvaylara zam yapıldı. Belediye, otobüs ve tramvaylarda kullanılan Eskart’a zam yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Toplu taşımada sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi, artan maliyetler karşısında imkansız hale geldiği belirtilen duyuruda, “En temel giderlerimizden olan mazot ve elektrikteki artışlar başta olmak üzere personel giderleri ile yurtdışı yedek parça kaynaklı bakım-onarım maliyetlerindeki artışlar, ne yazık ki toplu taşımada fiyat artışını kaçınılmaz hale getirmiştir. Elektrik ve mazot ile diğer giderlerimizde yaşanan anormal artışlar nedeniyle toplu taşıma araçlarında uygulanan fiyat tarifesi, Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 16 Mart 2022 tarihinde yapılan toplantıda gündeme alınarak fiyat artışına gidilmiştir” ifadelerine yer verildi.

YÜZDE 70’İN ÜZERİNDE ZAM UYGULANDI

Ocak ayında Eskişehir'deki toplu taşıma hizmetlerinde tam kart tarifesinde yüzde 16.6, indirimli kart tarifesinde ise yüzde 11.1'lik zam yapılmıştı.

UKOME tarafından karar ile toplu taşıma tarifelerinde 1 Ocak 2022 itibariyle artışa gidilmiş ve tam kart tarifesinde yüzde 16,6, indirimli kart tarifesinde ise yüzde 11,1'lik bir artış yapılmıştı.

Tam Eskart 3 liradan 3 lira 50 kuruşa, İndirimli Eskart ise 1 lira 80 kuruştan 2 liraya yükseltilmişti. UKOME tarafından alınan karar doğrultusunda 20 Mart 2022 Pazar gününden itibaren zamlı fiyatların geçerli olacağı belirtilen duyuruda; 3 lira 50 kuruş olan tam Eskart ücreti 6 lira, 2 lira olan indirimli eskart ücreti ise 3 lira 50 kuruş olarak güncellenirken, aktarma ücreti ise 70 kuruş olarak belirlendi. Yapılan güncelleme ile tam ve indirimli Eskart ücretlerine yüzde 70’in üzerinde bir zam yapılmış oldu.

BİR YOLCUNUN MALİYETİ 15 LİRAYI GEÇTİ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, bir yolcunun maliyetinin 15 lirayı geçtiğini belirterek, “Ocak ayında toplu taşımada yapmak zorunda kaldığımız fiyat artışından sonraki süreçte mazota neredeyse yüzde 70 zam geldi ve bir yolcunun maliyeti 15 lirayı geçti. Toplu taşıma hizmetinin sürdürülebilir bir şekilde sağlanabilmesi için acilen KDV ve ÖTV muafiyeti getirilmelidir” ifadelerini kullanmıştı.