Fed yetkilileri faiz artışı için mart ayını işaret etti

Fed yetkilileri hafta boyunca yaptıkları konuşmalarda enflasyonla mücadele etmek için marttan itibaren faizleri yükseltmeye başlayacaklarının sinyalini verdi.

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Yüksek enflasyon çalışan gelirlerinde görülen artışı etkisiz hale getirirken para politikasını da siyasi tartışma alanına çekiyor.

Bir sonraki toplantılarının öncesinde açıklamalarda bulunan Fed yetkililerine son olarak yönetim kurulu üyesi Lael Brainard eklendi. Brainard, salgın hastalıkla mücadele edilen iki yılın ardından sıfıra yakın mevcut faiz oranlarının yakın zamanda yükseltileceğine işaret eden en üst düzey yetkili oldu.

‘BİR KAÇ FAİZ ARTIRIMI’

Brainard, gelecek dört yıllık dönem için Fed Başkan Yardımcılığı adaylığını değerlendiren Senato bankacılık komitesine dün Fed’in “bu yıl boyunca birkaç faiz artırımı gerçekleşmesini öngördüğünü” söyledi.

Brainard, “varlık alımları durdurulduğunda…bunu gerçekleştirebilecek bir durumda olacağız” diyerek merkez bankasının Mart ayında bitecek olan varlık alımlarını durdurma programına atıfta bulundu ve Fed’in 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleşecek politika toplantısında faizlerin yükseltilmesi ihtimalinin önünü açtı.

’25 BAZ PUAN İYİ BİR BAŞLANGIÇ’

Chicago Fed Başkanı Charles Evans ise dün yaptığı konuşmada şu anki para politikasının enflasyon ile mücadele için yeterli olmadığını, yetkililerinin 2022’de 25 baz puanlık üç faiz artırımı yapılacağı beklentisinin ise enflasyonla mücadele için “iyi bir başlangıç” olacağını ifade etti.

Usuller gereği 25-26 Ocak’taki para politikası toplantısı öncesinde yarından itibaren dış dünya ile iletişimi kesecek olan Fed yetkilileri bu haftaki konuşmalarında Mart ayından itibaren faizlerin yükseleceğine ve bu yıl dördüncü bir faiz artırımının da yapılabileceğine işaret eden ifadeler kullandı. (REUTERS)

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