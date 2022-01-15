Kamu emekçileri maaş bordrolarını yaktı

İzmir’de vatandaşlar “Geçinemiyoruz, nefes alamıyoruz” diye haykırdı. Bergama Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen protesto eyleminde, maaşlardaki erimenin yerini buharlaşmaya bıraktığı belirtilerek maaş bordroları yakıldı.

Gökmen ULU

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İzmir Bergama'da Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) üyeleri, son günlerde üst üste gelen zamlara ve dayatılan düşük zam artışına tepki göstererek maaş bordrolarını yaktı.

Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına, Bergama Demokrasi Platformu üyeleri ile vatandaşlar da destek verdi. Markette faturalara astronomik zamlar geldiğine dikkat çekilen eylemde, “Gittikçe ağırlaşan koşullarda bırakalım altı ay sonrasını yarın nasıl bir ülkeye uyanacağımızı bilmiyoruz. Bu karanlık tabloda geçinemiyoruz, nefes alamıyoruz” denildi.

“ENFLASYON TÜİK RAKAMLARININ İKİ KATI”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Binbir türlü zorluk içinde borçla harçla ayakta kalmaya çalışırken yeni yıla da gözlerimizi fahiş zamlarla açtık. Yılın daha ilk dakikalarında elektriğe, doğalgaza, akaryakıt ürünlerine, ulaşıma yapılan astronomik zamların şokunu atlatmadan her yanımız adeta zam kasırgası ile sarıldı. Her alışverişte cebimizden çıkan para artarken poşetlerimiz küçüldükçe küçülüyor. TÜİK rakamları bile son 19 yılın en yüksek enflasyonunu gösteriyor. Ancak çarşıya, pazara, mutfağa yansıyan zamlar yaşadığımız hayat pahalılığının TÜİK enflasyonun en az iki katı olduğunu gösteriyor.

“MAAŞLARIMIZI DOLARLA ALMIYORUZ AMA…”

*Hem açlık hem de yoksulluk sınırı yüzde 55 arttı. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 4 bin lirayı, yoksulluk sınırı 13 bin lirayı, bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 5 bin lirayı aştı. Halkın cebinden alınıp piyasaya sürülen milyarca dolarla döviz kuru 3 – 4 puan düşürüldü. Buna rağmen yılın başında 7,40 lira olan dolar kuru 13 lira üzerinde kalmaya devam etti.

*Maaşımızı dolarla almıyoruz ama tükettiğimiz her şey döviz fiyatlarına göre artıyor. Üstelik kurdaki kısmi düşüşe rağmen başta akaryakıt ürünleri olmak üzere iğneden ipliğe zam sağanağı devam ediyor.

“ASGARİ ÜCRET ZAMMI YÜZDE 50 ERİDİ”

*Yeni yılın ilk dakikalarında elektriğe yüzde 50 ile yüzde 127 arasında ortalama yüzde 80, doğalgaza yüzde 25, vergi, resim ve harçlara yüzde 36, köprü geçiş ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı. Son bir haftadaki katmerli zamlar asgari ücrete yapılan yüzde 50,4 artışı bile çoktan eritti.

*Buna rağmen biz kamu emekçilerine önümüzdeki altı ay için yüzde 7,5'lik maaş zammı dayatıyorlar. Enflasyon farkını öne çekmekten ibaret yüzde 2,5 artışı “refah payı” diye yutturmak istiyorlar. 2020 başında 4 bin 450 lira, 2021 yılında 5 bin 156 lira olan ortalama kamu emekçisi maaşı bu ocak ayında 7 bin 151 liraya çıkmış olacak. Ancak söz konusu maaşla alınan dolardan çeyrek altına, gıda ürünlerinden tüketim maddelerine her şeyin miktarı azalmaya devam edecek.

“MAAŞLARIMIZDAKİ ERİME BUHARLAŞMAYA DÖNDÜ”

*Maaşlarınızdaki erime yerini buharlaşmaya bıraktı. Yoksulluğumuz arttı. Sadece son bir hafta içinde yaşadığımız fahiş zamlar refah payı aldatmacasını çoktan yutmuş bulunuyor. Buna rağmen hala önümüze sahte enflasyon rakamlarını koyanlara, iğneden ipliğe zam kasırgası yıllardır süren yangının ateşini her gün daha fazla körüklerken ”yapılan artış ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez” diyenlere artık yeter diyoruz.