Kamuya ait mallarının haraç mezat satışı gün geçtikçe hızlanıyor

İzmir'de, Muğla'da, Tekirdağ'da, Bursa'da, Sakarya'da kamuya ait onlarca değerli arazi ve tesislerin özelleştirme yoluyla imar planları değiştirilerek satışa hazırlandı. Kararlar, Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Kamuya ait arazi, lojman, tesislerin özelleştirme yoluyla satışı her geçen gün hızlanarak devam ediyor. Son olarak bugünkü Resmi Gazete’de AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla onlarca kamu malının özelleştirme yoluyla imar planlarının değiştirilmesi ve satışına ilişkin kararlar yayımlandı.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararları şöyle:

SÜMER’İN AKHİSAR’DAKİ ARAZİLERİ: Sümer Holding’e ait Manisa Akhisar’daki 11 parselin imar planı değiştirildi. Askı sürecinde yapılan itirazların tümü reddedildi. Her türlü tasarruf için Özelleştirme İdaresi yetkili kılındı.

SAKARYA ARİFİYE’DEKİ HAZİNE ARAZİLERİ: Hazine’ye ait Sakarya Arifiye Hanlıköy’deki dört parselin imar planları değiştirildi. Askı sürecinde yapılan itirazların tamamı reddedildi. Her türlü tasarruf için Özelleştirme İdaresi yetkili kılındı.

EÜAŞ’IN BURSA VE KIRKLARELİ’DEKİ LOJMANLARI: Mülkiyeti Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) adına kayıtlı Bursa Orhaneli ve Kırklareli Lüleburgaz’daki taşınmazların ve üzerlerindeki yapılar özelleştirme kapsam ve programına alındı. Satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak 2025 yılına kadar özelleştirilmesine karar verildi.

ADANA KARATAŞ’TA HAZİNE ARAZİSİNDE İMAR DEĞİŞİKLİĞİ: Hazine’ye ait Adana Karataş’taki iki parselde imar planı değişikliği yapıldı. Her türlü tasarruf için ÖİB’in yetkili kılınmasına karar verildi.

ŞEKER FABRİKALARI’NIN BEYPAZARI’NDAKİ ARAZİLERİNDE İMAR DEĞİŞTİ: Türkiye Şeker Fabrikaları adına kayıtlı Ankara Beypazarı’ndaki sekiz parseldeki arazilerin imar planları değiştirildi. Gereğinin yerine getirilmesi için ÖİB yetkili kılındı.

İZMİR BORONOVA’DAKİ HAZİNE ARAZİSİNİN İMARI DEĞİŞTİ: Mülkiyeti Hazine’ye kayıtlı İzmir Bornova’daki bir parselde bulunan arazide imar değişikliği yapıldı. Her türlü tasarruf için ÖİB yetkili kılındı.

DATÇA’NIN EN GÜZEL NOKTASI SATIŞA HAZIRLANDI: Mülkiyeti TEKEL’e ait Muğla Datça İskele Mahallesi’ndeki altı parsel arazide imar planı değiştirildi. “Ticaret Alanı, ark, Teknik Altyapı Alanı ve Yaya Yolu” kullanım kararları getirilmesine yönelik ÖİB tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına karar verildi. Satış için her şey hazırlandı. Her türlü tasarruf için ÖİB yetkili kılındı.

ŞANLIURFA’DAKİ ARAZİDE İMAR DEĞİŞTİ: Mülkiyeti TTA Gayrimenkul’e ait, Şanlıurfa Karaköprü’deki arazinin imar planı değiştirildi. Satış için her şey hazırlandı. Her türlü tasarruf için ÖİB yetkili kılındı.

DENİZE SIFIR ARAZİ TURİZM ALANI OLDU: Mülkiyeti Hazine’ye ait Tekirdağ Kumbağ’da denize sıfır 7 dönüm arazinin imar planı değişti. Turizm Tesis alanı haline gelen arazide her türlü tasarruf için ÖİB yetkili kılındı.

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