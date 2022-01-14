Konut satışlarında dikkat çeken artış

TÜİK verilerine göre ülke genelindeki konut satışları 2021 Aralık'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 113,7 artarken 2021'in tamamında bir yıllık yüzde 0,5 düştü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2021’e ilişkin Konut Satış İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, konut satışları 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 491 bin 856’ye geriledi.

Konut satışlarında İstanbul 276 bin 223 konut satışı ve yüzde 18,5 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 144 bin 104 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 86 bin 722 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 267 konut ile Hakkari, 377 konut ile Ardahan ve 871 konut ile Bayburt oldu.

ARALIKTA YÜZDE 113,7 YÜKSELDİ

Türkiye genelinde konut satışları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 113,7 artarak 226 bin 503 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 39 bin 26 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 21 bin 481 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 13 bin 386 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi.

Konut satışlarının en az olduğu il 44 konut ile Hakkari oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLAR ARALIKTA YÜZDE 209 ARTTI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 209,3 artış göstererek 45 bin 260 oldu.

Ocak-Aralık döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,6 azalışla 294 bin 530 oldu.

2021 yılında toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,7 olarak gerçekleşti.

İlginizi Çekebilir Konut fiyatları daha da artar mı?

İlginizi Çekebilir Konut fiyatları nasıl düşer, kim ne yapmalı?