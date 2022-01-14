Metalde TİS’ten sonra işçi kıyımı

Metal işçilerinin MESS ile Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaşması sonrası tabandaki işçiler sonuçtan memnun kalmadı. Mersin’de Birleşik Metal İş üyesi Çimsataş işçileri, sendikaların imza attığı TİS’i protesto etmek için iş bırakma eylemi yaptı. 25 işçi, iş akitlerinin feshedildiğini cep telefonlarına gelen mesajla öğrendi.

Ali Ekber ŞEN

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140 bin metal işçisinin örgütlü olduğu Türk Metal-İş, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikaları, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yaptıkları görüşmeler sonunda grup Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaştı.

Sendikalar, elde edilen sonuçtan memnun olsa da tabandaki işçi aynı fikirde değil. Mersin'de Birleşik Metal İş üyesi Çimsataş işçileri, sendikaların imza attığı TİS'i protesto etmek için iş bırakma eylemi yaptı.

İşçiler, TİS'e ek protokol eklenmesi talebini sendikalarına iletti. Sendika yetkileri ve işveren sendikası MESS yetkililerinin görüşmesinden işçinin taleplerine yanıt değil, işçi çıkarma kararı çıktı.

MESAJLA BİLDİRİLDİ

25 işçi, iş akitlerinin feshedildiğini cep telefonlarına gelen mesajla öğrendi.

İşçiler, işten atma kararı alınana kadar üretim yapmama kararı aldı ve fabrika kapısında beklemeye başladı. İşveren tarafından işçiye gönderilen mesajda, şu ifadelere yer verildi:

“İş yerinde 12 Ocak 2022’de saat 16:00'dan itibaren iş bırakmak suretiyle başlattığınız ve işyeri işgaline dönüşen yasa dışı eylemi sona erdirerek işbaşı yapmanız ya da işyerini terk etmeniz için yazılı ve sözlü olarak yapılan duyuru ile ihtarlara rağmen yasa dışı eyleme devam ettiğinizden; Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu m.70 ile İş Kanunu m.25/II-h hükümlerine göre iş sözleşmeniz haklı sebeple, ihbar ve kıdem tazminatı ödemeksizin 13 Ocak 2022 tarihinde feshedilmiştir” denildi.

İŞÇİLER NE İSTİYOR?

MESS ile metal işkolu işçi sendikaları arasında imzalanan TİS uyarınca Çimsataş işçisine yüzde 27 zam verildi. İşçiler ise hem zam oranının artırılmasını hem de çalışma koşullarının düzeltilmesini talep ediyor. İşçilerin 7 maddede toplanan ek talep talepleri şöyle:

-Yapılan sözleşmede birinci 6 ay için kabul edilen yüzde 27'ye artıya ek yüzde 35 daha zam verilmesi ve ikinci 6 ay için enflasyon oranında zam yapılması

-Mesai ücretlerinin hafta içi yüzde 100, hafta sonu yüzde 300 olarak belirlenmesi,

-İşçinin kendisini kapsayan özel sağlık sigortasının aileyi de kapsaması,

-Sosyal haklara net olarak yüzde 100 zam yapılması,

-Kıdem farkı ödenmesi,

-Ara dinlenme ve çay molası verilmesi,

-Uzun süredir eksik yatırılan banka promosyonlarının tam olarak verilmesi.

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