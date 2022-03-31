OPEC+ planını değiştirmedi: Petrol üretimi mayısta günlük sadece 432 bin varil artacak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) bugünkü Ortak Bakanlık İzleme Komitesi (JMMC) petrol üretimini mayıstan itibaren günde 432 bin varil artırmak konusunda anlaştı.

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) bugünkü Ortak Bakanlık İzleme Komitesi (JMMC) petrol üretimini mayıstan itibaren günde 432 bin varil artırmak konusunda anlaştı.

Konu hakkında bilgi bir OPEC+ kaynağı tarafından verildi.

Karar sonrası Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5.6 düştü ve 107.05 dolardan işlem gördü.

OPEC+ üyesi ülkeler mart ayı başında, nisanda petrol arzını günlük 400 bin varil artırma kararı almıştı.

ABD’NİN HAMLESİ FİYATLARI AŞAĞI ÇEKMİŞTİ

Öte yandan, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile birlikte piyasada artan arz endişelerinin petrol fiyatlarını yukarı taşıması nedeniyle batılı ülkeler piyasadaki soruna çözüm aramaya devam ediyor.

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg’in haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın 180 gün boyunca Stratejik Petrol Rezervinden günde bir milyon varil petrol arz etmeyi planladığı aktarıldı. Böylece toplamda piyasaya sunulan petrol miktarının 180 milyon varil olması hedeflendiği belirtilmişti. (REUTERS)

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