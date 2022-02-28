Pastacıyı şeker ve KDV çarptı

Devlete ait Türkiye Şeker Fabrikalar’ının (Türk Şeker) pastacı ve tatlıcı esnafına şeker satışını durdurması sektörde büyük zam baskısına yol açtı.

Erdoğan SÜZER

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Ankara Pastacılar Odası Başkanı Mustafa Kahveci, Türkiye genelindeki tüm pasta ve tatlıcıların şeker sıkıntısı yaşadığını, Türk Şeker'den doğrudan şeker alamadıkları için ürünlerine zam yapmak zorunda kalacaklarını söyledi. Kahveci, KDV indiriminin de ucuzluk yerine ek yüke dönüştüğünü bildirdi. Kahveci, kapasite raporunu beyan eden tüm pastacı ve tatlıcılara toptan fiyatına haftada 1 tona kadar şeker satışı yapan Türk Şeker'in hiçbir gerekçe göstermeden satışları durdurduğunu söyledi.

TARIM KOOPERATİF'E VERİLİYOR

Türk Şeker'in artık şekeri Tarım Kredi Kooperatifleri'ne verdiğini, pastacı ve tatlıcı esnafının da marketlerden poşet poşet şeker taşımak zorunda kaldığını belirten Kahveci, “Kooperatif marketleri şekeri 5'er kiloluk poşetlerde satıyor ve aynı kişiye 5 paketten fazlasını satmıyor. Biz de mecburen günlerce marketten poşetle şeker taşıyoruz” dedi.

Maliyette zarar büyüdü, zam yolda

– Mustafa Kahveci, gıdadaki KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin pasta ve tatlı fiyatlarını aşağı çekmediği gibi esnafa ek yük getirdiğini söyledi. Pastacılık ürünlerinde KDV indirimi yapılmadığını belirten Kahveci, “Unu, şekeri ve yağı yüzde 1 KDV ile satın alıyoruz ve bunlardan yaptığımız pastayı, tatlıyı yüzde 8 KDV ile halka satıyoruz. Fişi yüzde 8'den kesip gider faturasını yüzde 1'le maliyetten düştüğümüz için büyük zarara uğruyoruz. Bu yüzden zam yapmak zorunda kalacağız” dedi.