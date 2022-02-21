Bal üreticileri şeker temininde sorun yaşıyor

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla'da bal üreticilerinin şeker temininde sorun yaşadığını belirterek konuyu TBMM gündemine taşıdı. Girgin, "Arıcıların bükük beli düzeltilmeli" dedi.

Mustafa SARIİPEK

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CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, “Özel şeker fabrikalarının fiyatları çok yüksek olduğu için arıcılarımız Türk Şeker'den şeker temin etmeye çalışıyor. Önceden, uygun fiyata veya vadeli olarak Tarım Kredi Kooperatifleri'nden şeker temin edebilen üreticilerimiz Türk Şeker'den bu yıl şeker temininde sıkıntı yaşıyor” dedi.

Girgin, “Arıcılarımızın şeker ihtiyacı acilen çözülmelidir” diye konuştu.

‘AKARYAKIT FİYATLARI KÜLFET HALİNE GETİRDİ’

“Türk Şeker'in toz şeker yerine sıvı arı yemi satışı yapacağı söylentisi de dolaşıyor” diyen Girgin, “Ancak arıcılar sıvı arı yemi yerine şeker temin edilmesinde ısrarcı. Arıcılarımız, ‘Arımızı yaşatıp gezdiremezsek sadece bal üretimi değil diğer bitkisel üretimler için de büyük sorunlar yaşanacak, bu gerçeğin görünmesini istiyoruz' diyor” ifadelerine yer verdi.

Zamların arıcıların belini büktüğünü ama bu bellerin düzeltilme zamanın geçtiğini belirten Girgin, “Çam balı üretimi, Muğla'da geleneksel bir tarımcılık faaliyetidir. Son yıllarda küresel iklim değişikliği nedeniyle oluşan olumsuzluklar ve geçen sene Muğla'da büyük bir ormanlık alanın yok olmasına neden olan yangınlar bu faaliyete zarar vermiştir” dedi.

“Arıcılar için hayati olan, kışın arılarının ölmesini engelleyerek, baharla birlikte yeni sezon için üretim yapmaktır” diyen Girgin, “Arıcılar arılarını, uzaklarda konaklatarak arıcılık yapar. Ancak bu yıl arıcılar için arıların yanına gitmek akaryakıt fiyatlarından dolayı külfet haline gelmiştir” diye konuştu.

ARICININ İSYAN MEKTUBU

Muğla kamuoyunda konuşulan bir iddianın da, şeker temininde ayrımcılık yapıldığı olduğunu da sözlerine ekleyen Girgin, “Muğla Arıcılar Birliği de herkese eşit şeker dağıtımı için çağrı yapıyor. Arıcılarımız arasında ayrım yapmak kanun tanımamak demektir. Bu tarz iddiaların üzerine gidilmesi gerekiyor” dedi.

“Sosyal devlete yakışan herkese eşit, tarafsız muameledir” diyen Girgin, şöyle devam etti:

“Bakın bir üretici mektubunda ne diyor: ‘Devletin herkese eşit yaklaşması gerekmez mi, illa ki siyasi olarak bir yerlere yakın olursak mı üretici oluyoruz, biz de devletimize vergimizi veriyoruz, vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz.

Tarımın siyaseti mi olur, ocusu bucusu mu olur? Eskiden uygun fiyata veya vadeli Tarım Kredi Kooperatiflerinden şeker alır arımıza verirdik. Türk Şeker'in şekeri yok alamıyoruz. Ancak marketlerde toptan fiyattan uzuz şeker satılıyor. Ben de dahil bir çok tanıdığım arıcı, çaresizce market market dolaşıp kilo kilo şeker toplayıp arılarımızı beslemeye çalışıyoruz.”

Öte yandan Girgin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye şu soruları yöneltti:

* Şeker sıkıntısı çeken bütün arıcılara şeker temin etmek ve akaryakıt desteği vermek için ne gibi çalışmalar yapmaktasınız?

* Şeker temini konusunda, belirli ayrımcılık yapıldığı iddiası hakkında bir soruşturmanız var mı?

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