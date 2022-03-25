Reel kesim güveni geriledi

TCMB verilerine göre, Reel Kesim Güven Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak 108,5 seviyesinde gerçekleşti.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB), 2022 Mart’a yönelik sanayide kapasite kullanım oranlarının dışında reel kesim güven endeksini de açıkladı.

Buna göre, mevsimsellikten arındırılmış reel sektör güven endeksi 108,5 seviyesine geriledi.

Endeks, bir önceki aya göre 1,3 puan azalmış oldu.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak 108,2 değerini aldı.

SİPARİŞ MİKTARI, MAMUL MAL STOKU ETKİLEDİ

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut toplam sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

Genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etki yaptı.

Gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler ise bir önceki ay seviyesinde gerçekleşti.

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