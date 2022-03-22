Sanayide doğalgaza büyük zam geliyor

Nisan ayında sanayinin kullandığı doğalgaza yüzde 30 zam planlanıyor Vergiler dahil bin metreküp doğalgazın fiyatı 10 bin TL’yi bulacak.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Marketlere ürünlere zam yaptığı için baskın yapıp ceza kesen hükümet, iğneden ipliğe pek çok ürüne zam yaparken, şimdi de doğalgaz zammını gündemine aldı. Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve uluslararası piyasalardaki enerji fiyatlarının artışı, doğalgaza zammı gündeme getirdi. Edinilen bilgilere göre, nisan ayında sanayi grubundaki tüketicilere yüzde 30 civarında zam planlanıyor.

2020'nin Mart ayında bin metreküp doğalgazın satış fiyatı bin 442 TL iken, Mart 2022'de bu rakam yüzde 336 artarak 6 bin 300 TL'ye çıktı. Küresel piyasalardaki fiyat artışlarının da etkisiyle buna yüzde 30 zam yapılması durumunda sanayiciye bin metreküp doğalgaz satış fiyatı 8 bin 190 TL olacak. Bu rakamlara ÖTV ve KDV gibi diğer kalemler de eklendiğinde yaklaşık 10 bin TL'yi buluyor.

EN UYGUNU EVLERE

Böylece sanayici kullandığı bir metreküp doğalgaz için 10 TL ödemek zorunda kalacak. Bu durum enflasyonun daha da artmasına neden oluyor. BOTAŞ, halen en uygun doğalgazı meskenlere veriyor. Bin metreküp doğalgazın meskenlere satış fiyatı vergiler hariç bin 860 TL. Vatandaşa da bu doğalgaz metreküpü en az 2.5 TL'den satılıyor.

Art arda zamlar faturayı kabarttı

Doğalgaz fiyatları 2021 yılının başından itibaren hızlı bir şekilde artmaya başladı. Geçen yılın ocak ayında bin metreküp doğalgazın satış fiyatı bin 400 TL iken, 2021 Haziran ayına kadar her ay %1 oranında zam yapıldı. Temmuz ayında yapılan %20'lik zammın ardından eylül ve ekim aylarında %15'er, kasımda %48.40 ve aralıkta da %20 fiyat artışı gerçekleştirildi. Bu yılın ocak ayında da %50 zam yapıldı.