Savaşın etkilerini analiz eden Eğilmez: Türkiye enflasyonlu küçülmeye gidiyor

Savaşın Türkiye ekonomisine ilk darbeyi dolar üzerinden vurduğunu belirten Ekonomist Mahfi Eğilmez, enflasyonun giderek hızlanacağını vurguladı.

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Rusya ve Batı arasında yaşanmasından endişe edilen olası bir enerji savaşı korkusu her geçen gün daha yüksek perdeden hissediliyor. Sadece enerjide değil tedarik endişeleri nedeniyle tarımsal emtialardan değerli metallere kadar fiyatlar rekor kırmaya devam ediyor. Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, dünyada pandemi kaynaklı arz sıkıntıları nedeniyle başlayan enflasyon yükselişinin artarak devam edeceğini, dünya ticaretinin daralacağını, dolayısıyla bütün dünyada ekonomik büyümenin gerileyeceğini belirtti. Eğilmez, birçok ülkenin resesyona ya da slumpflasyona (enflasyon içinde küçülme) gireceğini söyledi.

İLK DARBE TL’YE

Ukrayna savaşının ekonomik etkilerini değerlendirdiği analizini kişisel blogunda paylaşan Eğilmez, Türkiye'nin de enflasyonlu büyümeden enflasyonlu küçülmeye (slumpflasyon) geçeceğini öngörüyor. Savaşın Türkiye ekonomisine ilk darbeyi dolar kuru üzerinden vurduğunu belirten Eğilmez, Merkez Bankası'nın faizi düşük tutma ısrarıyla doların yükselmeye devam edeceğini, ithal girdi kullanımının fazlalığı nedeniyle fiyatların artacağını ve enflasyonun iyice hızlanacağını vurguladı. Dünyada büyüme gerileyeceği için ihracatın düşeceğini, ithalatın ise pahalanacağını belirterek, sonuç olarak cari

açık yükseleceğine dikkat çekti.

PAHALILIK ARTACAK

Ekonomiyi canlı tutmak için yapılan vergi indirimlerinin ve kamu harcama artışlarının da bütçe açığı artacağını kaydeden Eğilmez, “Kurun yükselmesini önlemek için yapılan döviz satışları nedeniyle TCMB'nin swap hariç net döviz rezervleri ekside kalmaya devam edecek. Türkiye enflasyonlu büyümeden enflasyonlu küçülmeye (slumpflasyon) geçecek” dedi.

Ülkenin sigortası yok ediliyor

Merkez Bankası'nın politika faizini enflasyonun 40 puan altında tutma ısrarının olumsuz sonuçlarına işaret eden Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, “İlk olarak faizi artırmak yerine kur korumalı mevduat hesabını yürürlüğe koyarak oradan Hazine'ye büyük yük getiriliyor, ikinci olarak da kurun yükselmesini önlemek için Merkez Bankası'nın rezervlerini satarak ülkenin sigortası yok edilmiş oluyor” dedi.

Petrol krizi ile dolar 14.65 liraya fırladı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi piyasaların yönünü belirlemeye devam ederken krize enerji alanında yapılan açıklamalar damga vuruyor. Dolar dün güne 14.4320 liradan başlarken 14.6596 liraya kadar yükseldi. Euro ise 15.6870 liradan başladığı günde 15.8752 lirayı test etti. Enerji maliyetlerindeki rekor artış ekonomi politikalarına ilişkin endişeleri artırıyor. Petrol fiyatlarında yaşanan rekorlar ve dış ticaret dengesinde bozulmanın ülkeden daha fazla döviz çıkışı olarak yansıması bekleniyor. Tasarruf kaynaklı kura talep olmasa bile tüketim kaynaklı talebin kurda yükseliş eğiliminin devamına neden olabilir. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi ise (CDS) 700 baz puanı üzerine yükseldi. Borsada ise yukarı adım kuralı devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün günü yüzde 0.70 değer kazanarak 2.011 puandan tamamladı.

Faturası en az milyar doları bulacak

Mahfi Eğilmez, Rusların yanı sıra Avrupalı turistlerin de gelmelerinde sıkıntılar yaşanabileceğini, böyle bir gelişmenin yaklaşık 15 milyar dolarlık bir döviz kaybı anlamına geleceğini söyledi. Eğilmez, petrol fiyatlarının ise mevcut düzeyde cari açığa bir yılda 15 milyar doların üzerinde ek yük yaratacağını hesapladı. Buna göre savaşın yaratacağı kayıp 30 milyar doları buluyor.