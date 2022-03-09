Zam yağdı KDV değeri 3’e katlandı

Vatandaşı canından bezdiren akaryakıt zamları hükümet için adeta altın yumurtlayan tavuğa dönüştü. Pompadan gelen nakit KDV 3’e katlandı.

Erdoğan SÜZER

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Akaryakıta yapılan zamlar yüzünden vatandaş arabasına binemez hale gelirken, zamların kaymağı milyar milyar devlete akıyor. Son 6 ayda motorin, benzin ve LPG fiyatlarına yapılan zamlar sayesinde devletin akaryakıt Katma Değer Vergisi'nden (KDV) elde ettiği aylık ortalama gelir 3.1 milyar liradan 9.2 milyar liraya fırladı. Bundan 6 ay önce 9 Eylül 2021'de İstanbul'da motorin 7.25, benzin 7.74, LPG de 5.20 liraya satılıyordu. Gece gelen zamlarla motorin 22.89, benzin 20.41 TL, LPG 10.63 lira oldu. Motorine 6 ayda gelen zam yüzde 214'ü aştı. Devlet 6 ay önceki fiyatlar üzerinden litre başına LPG'den 79 kuruş, motorinden 1.10 lira, benzinden de 1.18 lira KDV tahsil ediyordu. Bugün ise her bir litrede devletin KDV geliri LPG'de 1.62 TL, benzinde 3.10 TL, motorinde 3.47 liraya çıktı. Yüzde 18'lik KDV oranı değişmese de zam geldikçe matrah büyüdüğü için KDV geliri artıyor.

KDV 208 TL'YE ÇIKTI

Litre başına KDV artışı 2 lira civarında görünse de depoda çok büyük farklar oluşuyor. 6 ay önce dizel aracının deposunu dolduran vatandaş devlete 66 TL KDV öderken, bugün aynı depoyu doldurabilirse 208 lira KDV ödeyecek.

KAZANCI 6 MİLYAR TL

Geçen yıl aylık ortalama yaklaşık 2.2 milyon ton motorin, 252.7 milyon ton benzin ve 480 milyon litre otogaz tüketildi. Ortalama tüketim üzerinden yapılan hesapla Eylül 2021'de devlet aylık 3.1 milyar TL KDV geliri elde ederken, zamlar sayesinde bu ayki gelir 9.2 milyar liraya çıkacak. Vatandaşın cebinden çıkan 6.1 milyar lira devlete akacak.

Depoda 197 lira ucuzlar

Hükümet 2022 bütçesini yaparken, böylesine yüksek bir Katma Değer Vergisi'nin (KDV) gelirinin bütçeye akacağını hesap etmedi. Zam hükümet için çok büyük sürpriz gelir olduğu için KDV'nin düşürülmesi bütçe dengelerini etkilemiyor. Litresi 22.79 TL'ye çıkan motorinin KDV'siz fiyatı 19.31 TL. KDV yüzde 1'e çekilirse litrede 3.29 TL, her bir depoda 197 TL vatandaşın cebinde kalıyor. KDV yüzde 8'e çekilirse indirim litre başına yaklaşık 2 lirayı, her bir depoda da 120 lirayı buluyor.