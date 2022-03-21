Şeker pancarı memleketinde şeker sıkıntısı

Toptancıları ve marketleri gezerek şeker kontrolü yapan CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, şeker pancarı memleketi olan ülkemizde, esnafın şekeri temin sorunu yaşaması ve sürekli artan fiyatlarla farklı toptancılardan ya da özel fabrikalardan temin etmeye çalışmasının, kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kemal ATLAN

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CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, son günlerde artan şeker sıkıntısı nedeniyle yaptığı açıklamada, milletin ağzının tadını kaçıran bu iktidarın artık, sonunun geldiğini söyledi.

“ÜRETİCİLER FABRİKADAN ŞEKER ALAMIYOR”

Süllü, şeker pancarı memleketi olan ülkemizde, esnafın şekeri temin sorunu yaşaması ve sürekli artan fiyatlarla farklı toptancılardan ya da özel fabrikalardan temin etmeye çalışmasının, kabul edilemez olduğunu söyledi.

“Türk Şeker'in internet sayfasında 2022 fiyatı, 50 kilogramlık çuvalda kilo başı KDV dahil 5,96 TL olarak açıklanmış, 50 kilogramlık çuval halinde satışa sunulduğundan 298 TL'ye geliyor. Ancak, eskiden direk fabrikadan şeker alan üreticiler, bu fiyattan fabrikadan şeker alamıyor; özel şeker fabrikalarından ya da toptancıdan 50 kilogramlık çuvalı, 750-850 TL'ye güçlükle ve sürekli artan fiyatlarla temin edebiliyor. Bu da tüm şekerli ürünlerde, fiyat artışına yol açıyor. 2021 üretim döneminde yaptığı şeker üretimi ile övünen Türk Şeker, bugün esnafı karaborsaya mahkûm ediyor” şeklinde konuştu.

MARKET VE TOPTANCILARI DOLAŞAN SÜLLÜ, ŞEKER FİYATLARINI KONTROL ETTİ

Eskişehir Şeker Fabrikası'nın piyasaya son olarak, Ocak 2022'de şeker verdiğini belirten Süllü, fabrikaya şeker talebi için atılan epostalara ve CİMER'e yapılan şikayetlere ‘Genel Müdürlüğün talimatı gereği, tüketiciye ucuza ulaştıracak marketlere satış yapmaktayız’ yanıtı verildiğini söyledi. Tüketiciye ucuza şeker ulaşıyor mu? diye, marketleri ve toptancıları gezerek şeker fiyatlarını kontrol ettiklerini anlatan Süllü, toptancılarda Türk Şeker'in 50 kilogramlık çuvalının bulunmadığını; özel şeker fabrikalarının 50 kilogram çuval fiyatlarının, 850 TL'ye kadar çıktığını belirtti.

Süllü, marketlerde ise kilonun 11 TL'den, 22 TL'ye kadar çeşitlendiğini gördüklerini, Türk Şeker'in üreticiye şeker satışını durdurarak tüketiciye ucuz şeker ulaştırma savının çöktüğünü söyledi.

“SARAY REJİMİ SINIFTA KALDI”

“50 kg.lık şeker çuvalı 2021 Ocak'ta 195 TL iken 370-400 TL’ye çıktı diye 15 Ocak'ta, haber yapmış; şeker temininde yaşanan sorunları, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'na verdiğimiz, soru önergeleri ile sormuştuk. Bakanlıklardan henüz yanıt gelmedi. Ancak, 2 aylık süreçte 370 TL olan fiyatlar 850 TL'ye geldi” açıklamasını yapan Süllü, saray rejiminin piyasaları kontrol etme iddiası ile çıktığı yolda, yine sınıfta kaldığının altını çizdi.

“TÜRK ŞEKER’İN DEPOLARI AĞZINA KADAR DOLU”

Türk Şeker Genel Müdürü'nün Eylül 2021'de şeker gereksiniminin 1/3'ünü karşıladıklarını, özellerle birlikte şekerde arz fazlası olduğunu, Eylül 2022'ye kadar şekere zam yapılmayacağı açıklamasını hatırlatan Süllü, “Biz Eskişehir'den biliyoruz, Türk Şeker'in kiraladığı depolar ağzına kadar dolu. Üretici esnafa şeker verilmiyor; ancak, üç harfli marketlere şeker sevkiyatı yapıldığı söylentileri var. Ayrıca, özel şeker fabrikaları genel müdürlerinin sarayda bir danışman ile toplantı yapıp, kar etmelerinin sağlanacağı yönünde söz aldıkları iddiaları var” diyerek, şekerde oynanan oyunların açıklığa kavuşturulmasını istedi.

“STOKÇU KİM?”

“Depolara, marketlere baskınlar yaparak 859 firmaya 25,4 milyon ceza kesildiği haberleri televizyonda yayınlanıyor. Bu haberlerle tüketicinin gözetildiği ve fiyat artışlarının önlenmesi için, stokçulukla mücadele edildiği algısı yaratılmaya çalışılıyor. Esnafı stokçulukla suçlayan, depolar basan anlayış, devletin şeker fabrikalarını stokçuluğa mı yönlendiriyor” diye soran Süllü, sofraların da milletin de ağzının tadını kaçıran bu iktidarın artık, sonunun geldiğini ve ilk seçimde sandıkta bu idaresizliğin hesabını vereceğini söyledi.

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