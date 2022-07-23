Cennet Koyu’nda devletin arazisine çöküp kaçak otel yaptılar

Türkiye'nin en pahalı gayrimenkul projelerinden biri olan The Residences at Mandarin Oriental'in hemen girişinde yer alan Hazine'ye ait araziye Astaş Holding kaçak otel inşa etti. İmar barışından yararlanmak isteyen firma, arazi arkeolojik SİT alanında kaldığı için araziyi satın alamıyordu. Yıkılması gereken kaçak yapılara iki yıl dokunulmadı, koruma kurulu devreye girdi, arazi SİT'ten çıkarıldı...

İsmail ŞAHİN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bodrum Türkbükü'nde yer alan Cennet Koyu'nda, 2,5 kilometre sahil şeridinde üç koy ve plaja sahip 600 bin metrekare alan üzerinde yükselen The Residences at Mandarin Oriental adlı projede yaşam 2014 yılında başladı.

Vedat Aşçı’nın sahibi olduğu Astaş Holding tarafından inşa edilen ve Mandarin Oriental Hotel Grubu tarafından işletilen projede bir otelin yanı sıra 98 villa ve 116 rezidans bulunuyordu.

Ancak 2018 yılından sonra Türkiye’nin en pahalı gayrimenkul projelerinden biri olarak bilinen The Residences at Mandarin Oriental’e yeni bir otel ile 5 villanın daha kaçak olarak inşa edildiği ortaya çıktı. Astaş’ın imar barışına usulsüz başvuru yaptığının tespit edilmesinin ardından villalar ve otelin bir bloku 2020 yılında yıkıldı.

Ancak, otelin geriye kalan dört katlı iki bloku, bir katlı bir bloku, istinat duvarı ve yoluna dokunulmadı.

HAZİNE’NİN ARAZİSİNE ÇÖKTÜLER

SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre bu bloklar mülkiyeti Hazine’ye ait 104 ada 12 parselde yer alan 4 bin 54 metrekarelik arazide izinsiz olarak inşa edildi.

Bodrum Göl Mahallesi, doğal sit alanında bulunan arazi, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18 Nisan 2008 tarih ve 3976 sayılı kararıyla üçüncü derece arkeolojik SİT alanı olarak tescil edilmişti.

SİT’TEN ÇIKARDILAR…

Ormanın yanı başında Hazine’ye ait arazi üzerine kaçak olarak inşa edilen ve imar barışı düzenlemesine sokulan bu otel için 23 Mart 2022 tarihinde dikkat çeken bir karar alındı.

Arazi SİT alanında kaldığı için imar barışı düzenlemesi kapsamında mülkiyeti Hazine’den Astaş Holding’e devredilemiyordu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu geçtiğimiz mart ayında aldığı kararla arazinin bulunduğu bölgede sit sınırlarını yeniden belirledi.

Koruma Kurulu Müdürü Gülnur Çekmeceli’nin imzasının bulunduğu yeni haritayla kaçak otel inşa edilen alan, üçüncü derece arkeolojik sit alanı olmaktan çıkarıldı. Kararda kurul başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Başkan Yardımcısı Hüseyin Kesimoğlu, üyeler Prof. Dr. Osman Kunduracı, İbrahim Emir Temel, Melek Saygı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü temsilcisi Başak Çahan’ın imzası bulunurken Bodrum Belediyesi temsilcisi Selim Yiğit ve Muğla Büyükşehir Belediyesi temsilcisi Esin Gümüş karşı oy kullandı.

Alınan kararla, Hazine’ye ait 104 ada 12 parselde bulunan arazinin işgalci Astaş’a satılmasının önü açıldı.

KAÇAK VİLLALAR YIKILMIŞTI

Bodrum'daki Cennet Koyu'nda yer alan ve Türkiye’nin sayılı zenginlerinin mülk sahibi olduğu The Residences at Mandarin Oriental projesinde bazı villa ve rezidansların, Mayıs 2018'de getirilen ‘imar barışı' düzenlemesinden sonra yapılmış olmasına rağmen uygulamadan faydalandığı ortaya çıkmıştı.

SÖZCÜ’nün konuyu haberleştirmesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, milyonlarca dolar değerindeki ruhsatsız veya imar mevzuatına aykırı 5 villa 2020 yılında yıkmıştı. Kaçak inşa edilen otelin bir bloku da orman arazisinde kaldığı için yıkılmış, Hazine arazisinde kalan otelin diğer bloklarına dokunulmamıştı.

İlginizi Çekebilir Cengiz İnşaat'tan Cennet Koyu açıklaması: Danıştay kararı bizi etkilemiyor