Cengiz İnşaat’tan Cennet Koyu açıklaması: Danıştay kararı bizi etkilemiyor

Bodrum’da Cennet Koyu olarak bilinen bölgede gayrimenkul projesi geliştirecek olan Cengiz İnşaat yaptığı açıklamada, arazinin özelleştirme ihalesinin Danıştay tarafından iptal edilmesi için "Hukuken şirketimizin parseldeki mülkiyet hakkını etkilememektedir" dedi. Oysa ki, ihalenin iptali sonrasında mülkiyetin yeniden kamuya geçmesi gerekiyordu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bodrum’un en değerli bölgesinde yer alan 678 bin metrekarelik araziyi Özelleştirme İdaresi’nden satın alan Cengiz İnşaat, villa ve otel inşaatına başlıyor. Mehmet Cengiz, proje için Bulgari ile el sıkıştı.

SÖZCÜ’nün bu gelişmeyi duyurmasının ardından yaşanan tartışmalar üzerine Cengiz İnşaat’tan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Projenin yükseleceği araziyi Özelleştirme İdaresi’nden 2012 yılında satın alan Cengiz İnşaat, yaptığı açıklamada Danıştay’ın aldığı özelleştirme ihalesinin iptaline yönelik kararının kendilerini etkilemediğini savundu. Ancak bunun hukuken nasıl mümkün olduğu açıklamada yer almadı.

DANIŞTAY İKİ KEZ İPTAL KARARI VERMİŞTİ

Arazinin kendilerine ait olduğunu iddia eden vatandaşlar satış ihalesinin iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açmışlardı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2016 yılında aldığı kararla davacıları haklı bularak satış işleminin iptaline karar vermişti.

Buna karşılık Özelleştirme Yüksek Kurulu 28 Nisan 2017 tarihinde “Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun satış iptali kararı ile ilgili olarak bir işlem yapılmamasına ve taşınmazların geri alınmasına yönelik herhangi bir işlem tesis edilmemesine” karar verdi.

ÖYK'nın bu kararı Danıştay 13. İdaresi'nin 7 Kasım 2019 tarihli kararı ile iptali edildi. Bu iptal kararı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 11 Haziran 2020 tarihli kararı ile kesinleşti. Ancak bu kararlar uygulanmadı ve arazi hâlâ Cengiz İnşaat’ın mülkiyetinde…

Cennet Koyu’nda geliştirilen projeye tepkilerin artması ve Bodrum sakinlerinin eylem yapması üzerine Cengiz İnşaat bugün bir açıklama yaptı. Gönderilen basın bülteninin tam metni şöyle:

OSMANLI TAPUSU SUNDULAR

1. Şirketimizin Cennet Koyunda sahip olduğu arazi Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gölköy, Göl Mahallesi 107 Ada 1 parselde (eski 423 parsel) kayıtlı bulunan taşınmazdır. Bu taşınmaz, Maliye Hazinesi'ne aitken, 01.06.2010 tarih ve 2010/31 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Özelleştirme kapsamına alınma kararına karşı açılan dava, Danıştay tarafından reddedilmiştir ve bu karar kesinleşmiştir. Bodrumlu bazı vatandaşların özelleştirme ihalesi öncesinde Osmanlı tapusundan kaynaklı olarak arazide hak iddiaları olmuş ise de Kadastro Mahkemesinde görülen bu dava, Hazine lehine kesinleşmiş ve arazi, bu dava sonucunda Hazine adına tescil edilmiştir.

NE KADAR ÖDENDİ?

2. Parselin bulunduğu alan, 1990'lı yıllardan beri imar planlarında turizm alanı olarak belirlenmiş olup Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da 2012 yılında buna göre yeni bir imar planı hazırlamıştır ve bu imar planı halen yürürlüktedir. Bu imar planı hazırlandıktan sonra tescilli sit statüleri ile birlikte taşınmazın özelleştirme ihalesi yapılmış ve taşınmaza 277.000.000-TL (o dönemki kur ile 152 milyon ABD Doları) teklif veren Alıcı, ihaleyi kazanmıştır. İhale sonrasında Alıcı'nın sahip olduğu bir şirket olan Bodrumbir Turizm Yatırım A.Ş. ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

DANIŞTAY’IN İPTAL KARARI

3. İhale işleminin iptali için Danıştay'da idari davalar açılmış ise de o dönemde taşınmazın tapudan devrini önleyecek bir yürütmenin durdurulması veya iptal kararı verilmemiş ve Bodrumbir A.Ş., ihale bedelini ödeyerek taşınmazın tapusunu devralmıştır. Bodrumbir A.Ş. daha sonra Şirketimiz Cengiz İnşaat San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınmış ve taşınmazın mülkiyeti bu şekilde Şirketimize intikal etmiştir.

4. Kamuoyunda son dönemde yer alan paylaşımların aksine şu anda bu konu hakkında Danıştay'da devam eden herhangi bir dava bulunmamaktadır. Özelleştirme ihalesinin iptaline ilişkin olarak taşınmazın Alıcı'ya devrinden çok sonra verilmiş olan Danıştay kararı, hukuken Şirketimizin parseldeki mülkiyet hakkını etkilememektedir.

ARKEOLOJİK ALAN TARTIŞMALARI

5. Arazinin tapusunun Şirketimize devrinden sonra 2013 yılında, arsa üzerindeki olası yapılaşma alanında 157 ayrı noktada sondaj yapılmış ve sondaj sonucunda; Bodrum Kaymakamlığı Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından araziyle ilgili 24.01.2014 tarihli bir rapor hazırlanmıştır. Rapora göre, sondaj yapılan bu 157 noktanın hiçbirinde herhangi bir arkeolojik buluntuya rastlanmamıştır. Bu raporda ayrıca sosyal medyada paylaşılan ve Şirketimizin parselinden çıktığı iddia edilen buluntuların parselde gerçekleştirilen bir sondaj ya da kazıda ortaya çıkmadığı kesin olarak tespit edilmiştir.

İMAR DURUMU

6. Ayrıca parselin yapılaşmaya şu anda açıldığı ve imar planının Mahkemece iptal edildiğine ilişkin iddialar gerçek dışıdır. Nitekim yukarıda bahsedildiği üzere arazinin geçerli imar planı, özelleştirme ihalesinden önce 2012'de yapılmış olup kesinleşmiştir ve halen yürürlüktedir. Özelleştirme ihalesinden sonra arazinin imar durumunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

7. Arazideki 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli olan kısım ayrı bir parsel olarak tapuya tescil edilmiştir. Kanun gereği bu 1. Derece arkeolojik sit alanında herhangi bir yapılaşma zaten mümkün değildir. Bu sit alanı Şirketimizce aynı şekilde korunacaktır.

FOTOĞRAF İTİRAZI

8. Sosyal medyada yer alan ve ormanlık olarak görünen Cennet Koyu fotoğrafı, Şirketimizin parseline ait değildir. Şirketimizin parseli ormanlık alan olmayıp ekteki fotoğrafta da görüldüğü üzere taşlık arazidir ve bu nedenle, parselde gerçekleşecek projede herhangi bir ağaç kesimi söz konusu değildir. Sit statülerine ve imar planına uygun olarak gerçekleştirilecek bu proje kapsamında parsele 50.000 adet ağaç dikilecektir. Parselde gerçekleştirilecek projede, yürürlükte bulunan imar planı hükümlerine, ilgili resmi kurum kararlarına, sit mevzuatı ile ilgili diğer mevzuata uygun davranılacak olup Şirketimiz, kamuoyunu her aşamada bilgilendirecektir.

İlginizi Çekebilir Cennet Koyu'ndan Cengiz Holding'e seslendiler

İlginizi Çekebilir Cengiz'in Bodrum projesine karşı 51 bin imza