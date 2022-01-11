‘184 bin metre karelik arsa AKP’li vekilin danışmanına peşkeş çekildi’

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan usulsüz tahsise dikkat çekti. Ertürk toplam 184 bin 364 metre kare büyüklüğündeki iki arsanın AKP Aksaray Milletvekili İlknur İncesöz’ün Danışmanı Alparslan Öztürk ve kardeşi Tolgahan Öztürk’e peşkeş çekildiğini iddia etti.

Müslüm EVCİ

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CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, Gelecek Partisi İl Başkanı Muhammed Dilmaç ve Demokrat Parti İl Başkanı Servet Ceylan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle basınla açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının Gazeteciler Günü'nü kutlayan ve sohbet eden başkanlar buluşmanın ardından basın açıklaması gerçekleştirdi.

‘VARANK ‘OSB'YE BAK' DEMİŞTİ BAKTIK NELER OLMUŞ NELER!”

Aksaray'a ait olan değerli bir arsanın hukuksuzca bazı şirketlere tahsis edilmeye çalışıldığını anlatan CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk

“Bildiğiniz gibi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı kurumlara ziyareti ve bu kurumların kapılarına kilit vurulmasıyla ilgili Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Genel Başkanımıza “Mekan basmayı bırak da Organize Sanayi Bölgelerine bir bak” demişti. Bu çağrıyı dikkate alarak Organize Sanayi Bölgesi'ne avukatlarımızla gittik. Gerçekten neler oluyormuş neler?” dedi.

“TAHSİSİN GERÇERSİZ SAYILMASI GEREKİYOR”

CHP'li Ertürk, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 184 bin 364 metre kare büyüklüğündeki iki arsanın AKP Aksaray Milletvekili İlknur İncesöz'ün Danışmanı Alparslan Öztürk ve kardeşi Tolgahan Öztürk'e peşkeş çekildiğini ileri sürerek şunları söyledi:

“Organize Sanayi Yönetim Kurulu'nun 7 Haziran 2018 tarih ve 2018 / 95 sayılı yönetim kurulu kararı ile; 8025 Ada 1,2,6, 7 parsellerinde toplam 128.852,24 m2 arsayı Tolgahan Mühendislik'e, 7 Haziran 2018 tarih ve 2018/ 94 sayılı yönetim Kurulu kararı ile; 8025 Ada, 4-5 parsellerinde toplam 55.512,18m2 arsayı Şahoğlu Mimarlık şirketine olmak üzere, toplam 184 bin 364,42 m2 arsayı 2 kardeşe ait şirketlere ön tahsis adı altında vermiş.

2022 arsa fiyatlarıyla 27 milyon 654,663 TL Arkadaşlar, OSB'nin 103 maddelik yönetmeliği elimizde, hukukçularımızla bu yönetmeliğin tamamını okuduk, inceledik. OSB Yönetmeliğinde “Ön Tahsis” diye herhangi bir ibareye rastlayamadık.

Bu kadar büyük bir arsa, yönetmeliğe aykırı ve usulsüz bir şekilde, ilimizin TBMM yolunu unutan Milletvekili İlknur İnceöz'ün kamuoyunda danışmanı olarak bilinen ve sosyal medya paylaşımlarından görüldüğü üzere siyasi gezilerinde yanından ayırmadığı iş insanı, AK Parti'nin eski İl Başkan Yardımcısı Alparslan Öztürk'e ve onun kardeşi Tolgahan Öztürk'e ait şirketlere peşkeş çekilmiştir.

Yönetmelikte ön tahsis olmadığına göre bunu bir tahsis kabul edersek, arsa tahsisini düzenleyen OSB Yönetmeliğinin 55. Maddesi çok açıktır. Yönetmelik der ki ‘Tahsisten sonra 15 gün içerisinde sözleşmesi yapılmayan tahsisler geçersiz sayılır.' Dolayısıyla bu tahsisin 22 Haziran 2018 tarihi itibariyle kendiliğinden geçersiz sayılması gerekmektedir”

“BEN DUYANA KADAR BEKLETMİŞLER”

“Yönetmeliğin bu açık hükmüne rağmen üç buçuk yıl boyunca OSB yönetimi hiçbir işlem yapmadan, bir kuruş bile ödeme almadan, bu tahsisi iptal etmeden bekletmiştir” diyen Ertürk şöyle devam etti:

“2021 yılının Eylül ayı içerisinde olaydan haberdar oldum. Konuyu ilgililere aktararak bu konuda derhal bir çözüm üretilmesi önerimi sundum. İlgililer 15 gün içerisinde konuyu çözeceklerini ve arsayı iptal edeceklerini bana söylediler.

Bunun üzerine devlet kurumlarına güvenerek sorunun çözümünü bekledim. Daha sonra sorunu çözmek bir yana ilgili firmaya 3 Aralık tarihinde bir yazı yazarak adeta yol göstererek ‘yapacakları yatırımı belirten fizibilite raporlarını sunmaları' için 15 gün süre verdiler.

Bu yazıdan haberdar olarak yeniden yetkililerle bir özel görüşme yaptım. Orada da yetkililer bana 18 Aralık tarihine kadar beklememi ve tahsisin iptal edileceğini söylediler. O süreyi de bekledim.

Daha sonra da yılın bitmesine bir gün kala OSB yönetim kurulu apar topar toplanarak arsanın ilgili firmaya tahsisini usulsüz bir şekilde gerçekleştirdiler ve firmaya 15 günlük peşinat ödemesi için süre tanıdılar. Konudan Eylül ayında haberdar olmama rağmen, neden beklediğimi merak etmiş olabilirsiniz.

Birincisi başta da söylediğim gibi amacımız siyaset yapmak değil, Aksaray halkına ait olan ve birilerine peşkeş çekilen bu arsanın iptal edilmesini sağlamaktı. Amacımız siyaset yapmak olsaydı, öğrenir öğrenmez basın açıklaması yapardım. İkincisi de Devlet Kurumlarımız hukuku mu uygulayacak, yoksa bir siyasinin talimatlarını mı? Bunu görmekti. Gelinen noktada üzülerek görüyorum ki kurumlarımız bir milletvekilinin talimatına teslim olmuştur.”

“SUÇ İŞLENEN UYDURMA BİR BELGE VAR”

Tüm başvurularına rağmen tahsisten vazgeçilmediğini ifade eden Ertürk “Gördüğünüz gibi 3 ay boyunca bir oyalama taktiği ustaca uygulanarak, ilgili firmanın peşinatı yatırmama ihtimalinden medet umarak, biz vermezsek mahkeme yoluyla alır gerekçesine sığınarak amaca ulaşılmıştır.

Kimse bu usulsüz belgeyi dayanak göstererek, hukuka sığınmasın, ortada hukuki bir metin yok, altına imza atanların suç işlediği bir uydurma belge var. Bırakın ön tahsis, tahsis tartışmalarını! Bu, bal gibi bir peşkeştir” şeklinde konuştu. Ali Abbas Ertürk, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

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