Akkuyu’da IC İçtaş gitti, TSM Enerji geldi

Yüklenici firmalardan olan ve bir süre önce 4. ünitenin temelini atan IC İçtaş firmasının sözleşmesinin feshedildiği Akkuyu Nükleer Santrali’nde, yeni yapımcı firma belli oldu.

Mehmet SERBES

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Akkuyu Nükleer Santrali İletişim Birimi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasındaki çalışmaların dört güç ünitesinin tümünde hızla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi;

*Önümüzdeki süreçte, 1'inci ünitede türbin binası ekipmanının kurulumu ve devreye alınması için hazırlıklar yapılacak, 2, 3 ve 4'üncü ünitelerdeki inşaat ve kurulum operasyonlarında kalitenin sağlanması ve işlerin taahhüt edilen tarihlere uygun gerçekleştirilebilmesi için yoğun bir tempo ile çalışılacaktır.

*Projede yer alan şirketlerin de bu inşaat çalışmalarına özgü yeterliliklere sahip olması gerekmektedir.

*Proje yönetimi tarafından Akkuyu NGS Projesi'nde çalışmalarını tamamlayan IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan sözleşme feshedilmiş, inşaat sürecinde yer alan proje katılımcılarının yeniden yapılandırılmasına karar verilmiştir.

*AKKUYU NÜKLEER tarafından Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş, Türkiye'de tüzel kişiliği olan TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM) ile sözleşme imzalanmıştır.

*Mevcut alt sözleşmeler kapsamında devam eden tüm işler, Ekim 2019’dan bu yana NGS inşaat projesinde yer alan ve yüksek teknoloji projelerini hayata geçirme deneyimine sahip olan TSM’ye devredilecektir.

*TSM ile projede yer alan mevcut alt yüklenici şirketler ile arasında, eski ana yüklenici- ortak girişim Tıtan2- IC İçtaş İnşaat Anonim Şirketi ile alt yükleniciler arasında akdedilenlere benzer yeni sözleşmeler yapılacaktır.

*Bu sözleşmelerle şantiyede işin devamlılığının ve kalitesinin sağlanmasının yanı sıra Akkuyu NGS için taahhüt edilen inşaat tarihlerine uyulması, işçilerin çalışma koşulları açısından haklarının korunması ve tüm taşeronların çalışanlarına maaşlarının zamanında ödenmesi de sağlanacaktır.

Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, konuya ilişkin olarak daha önce yaptığı açıklamada projede yer alan Türk şirketlerinin ve sahada çalışan Türk vatandaşlarının sayısının artmaya devam edeceğine dikkat çekerek, şunları ifade etmişti:

*Akkuyu NGS projesi katılımcılarının yeniden düzenlenmesi, mevcut çalışma aşamasının dinamikleri ve özellikleri dikkate alınarak yapılmıştır.

*4'üncü ünitenin inşasına başlanmasıyla aktif bir aşamaya girilmiştir. Artık sahadaki dört güç ünitesi de aynı anda inşa edilmektedir.

*Proje için geliştirilen yerelleştirme yol haritası başarıyla uygulanmaya devam etmektedir. Yerelleştirme hedefinin 6,5 milyar ABD doları civarında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

*Türk şirketlerine şimdiden yaklaşık 3,2 milyar ABD doları tutarında sipariş verilmiş durumdadır.

*Projede yer alan Türk şirketlerinin ve sahada çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı da artmaya devam etmektedir.

*Bugün sahada istihdam edilenlerin yüzde 80'inden fazlasını Türk vatandaşları oluşturmaktadır ve bu sayı artmaya devam edecektir.

*Tüm inşaat ekibine sıkı ve titiz çalışmaları için minnettarız. Tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz ve projedeki tüm katılımcıların da bu şekilde çalışmaya devam edeceğine güveniyoruz.

*Özellikle vurgulamak isteriz ki, sahadaki tüm çalışmalar, bağımsız yapı denetim kuruluşlarının ve Nükleer Düzenleme Kurumu’nun (NDK) sürekli denetimi altında, planlanan takvime uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

*Son olarak da 21 Temmuz 2022’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev'in katılımıyla Akkuyu NGS’nin 4'üncü ünitesinin temel atma törenini gerçekleştirilmiştir.

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