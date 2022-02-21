AKP’de koltuk düşüren 88 milyon liralık ihale

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin araç ihalesini AKP’li Gültekin Gündüz aldı. Genel Merkez, ihaleden haberdar olunca Gündüz, görevinden ayrılmak zorunda kaldı...

Veli TOPRAK

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 906 adet sürücüsüz araç ihalesini AKP'li yöneticinin aldığı ortaya çıktı. AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Gültekin Gündüz, sahibi olduğu Gündüzler A.Ş ile araç kiralama işini 88 milyon liraya aldı. Genel Merkez, ihaleden haberdar olunca AKP'li Gültekin Gündüz parti yönetimindeki görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı Belka şirketi, 28 Ekim 2021 tarihinde sürücüsüz araç kiralama ihalesi gerçekleştirdi. İhaleye 8 ayrı firma kapalı zarfla teklif verdi ve 6 firmanın teklifi geçerli kabul edildi. Araçların kiralama süresi 1 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arası olarak açıklandı. ABB ihalenin yaklaşık maliyetini 128 milyon olarak belirlerken, yerli firma lehine yüzde 15 fiyat avantajına gidildi. 18 Aralık 2021 tarihinde ABB ile Gündüzler Turizm A.Ş arasında sözleşme imzalandı. Şirket, sürücüsüz araç kiralama işini 88 milyon 610 bin 130 liraya kazandı.

SERMAYESİ YÜKSELDİ

İhaleyi alan Gündüzler A.Ş'nin büyük ortağının AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Gültekin Gündüz olduğu ortaya çıktı. Parti kulislerinde “Hem ABB yönetimini eleştiriyoruz hem de ihalesine girip alıyoruz” eleştirileri dile getirildi. Genel Merkeze bilgi ulaşınca, Gündüz'ün görevi bırakması istendi. 906 araç kiralama ihalesini alan Gündüzler A.Ş firması, 12 Nisan 2001'de Sincan'da kuruldu. Kurucu iki ortağı vardı; Gültekin Gündüz ve Serkan Arıkan. 2016 yılında Arıkan hissesini devretti ve şirkete Melih Gündüz ikinci ortak olarak girdi. 2 milyon 250 bin olan şirket sermayesi, ihale alındıktan 3 hafta sonra 25 milyon liraya yükseltildi.

Başkan istifa yerine ‘bayrak değişimi' yapıldığını savundu

AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, gündeme düşen ihale haberleri sonrasında MYK'sında değişime gitti. Listedeki isimleri değiştirmeyi tercih etti. Teşkilat başkanlığı görevine Hakan Arol getirildi. Gündüz'ün de aralarında bulunduğu bazı yöneticilerin söz konusu ihaleden sonra istifa ettiği öğrenildi. AKP İl Başkanı Hakan Han Özcan sosyal medyadan bir tweet atarak istifa yerine ‘bayrak değişimi' yapıldığını savundu. Özcan “Bayrak değişimiyle beraber görevini devreden arkadaşlarıma bu zamana kadar yapmış oldukları başarılı çalışmalar için teşekkür ederim” dedi. İl Başkan Yardımcılığından ayrılmak zorunda kalan Gültekin Gündüz de Hakan Han Özcan'ın yorumunu alıntı yaparak yine sosyal medyadan “Yürütme kurulunda görev alan arkadaşlarıma başarılar dilerim, bizim davamızın mayasında birlik ve beraberlik var, bu ruh ile 2023 hedeflerimiz için var gücümüzle çalışacağız” dedi. AKP Ankara eski İl Başkan Yardımcısı Gültekin Gündüz'ün ise geçtiğimiz günlerde yakınlarına yoğun iş temposundan yorulduğunu, kişisel işlerine yeterli vakit ayıramadığını ancak AKP İl Teşkilatı'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam edeceğini söylediği öğrenildi.